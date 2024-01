3 sposoby na skuteczne odchudzanie - roślinne suplementy diety

Wraz z nadejściem nowego roku, wiele osób stawia przed sobą ambitne postanowienia. Często związane są one z utratą wagi. Jednak niewielu udaje się w nich wytrwać. Często postanowienia są z nami jedynie przez pierwszy miesiąc, a później… wracamy do starych nawyków.

Fot. materiały prasowe

Co zrobić, by być konsekwentnym w osiągnięciu tego celu? Jak skutecznie pozbyć się zbędnych kilogramów?

1. Definiuj osiągalne cele

Przed rozpoczęciem podróży z odchudzaniem, ważne jest sprecyzowanie swojego celu. Postanowienia powinny być mierzalne i osiągalne. O co z tym chodzi?

Zamiast ogólnych postanowień, takich jak "chcę schudnąć", określ konkretną liczbę kilogramów, którą chciałbyś zrzucić i zaznacz, w jakim czasie to się stanie. Natomiast "będę jadł mniej słodyczy" zamień na „słodkości będę jadł maksymalnie 3 razy w tygodniu”. I tak dalej. Tak ułożone cele nie tylko ułatwią nam monitorowanie postępów, ale również utrzymanie motywacji. Widząc efekty – nie zniechęcimy się tak szybko.

2. Zdrowe nawyki – od czego zacząć?

Rozpoczęcie podróży ku zdrowszemu życiu zazwyczaj wymaga kilku kluczowych zmian w codziennych nawykach. Początek można oczywiście znaleźć w zdrowej diecie, która daje nam 80% sukcesu w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Wzbogać dietę o świeże warzywa i owoce, zadbaj o więcej błonnika i białka w spożywanych posiłkach. Licz kalorie – można to zrobić w prosty sposób, pobierając jedną z dostępnych aplikacji na telefon. Dzięki temu będziesz mieć kontrolę nad tym co i ile jesz. Zrezygnuj z gazowanych, słodkich napoi i zastąp je wodą gazowaną z dodatkiem jakiegoś świeżego owocu. I co ważne – wypijaj jej dużo w ciągu dnia.

Oczywiście nie obejdzie się bez ćwiczeń. Wprowadź regularną aktywność fizyczną, dostosowaną do swojego trybu życia i preferencji. To nie muszą być od razu mordercze treningi tabaty. Możesz zacząć od spacerów, czy krótkich przebieżek. Jeśli wiesz, że bardziej motywujące dla Ciebie są ćwiczenia w grupie – zapisz się na zajęcia w pobliskiej siłowni czy szkole tańca. To świetny sposób na wprowadzenie aktywności fizycznej, utratę kilogramów, ale także możliwość poznania nowych ludzi i zdobycia nowych umiejętności.

Kombinacja zdrowej diety i regularnej dawki ruchu nie tylko wspomaga utratę wagi, ale także poprawia ogólną kondycję fizyczną i psychiczną. A jeśli do tego dołączymy odpowiednią suplementację, to możemy jeszcze szybciej osiągnąć nasz cel. Jednym z takich produktów, które idealnie wspierają nas w utracie zbędnych kilogramów jest Grinday Shape Up. To produkt, który działa dwutorowo.

Z jednej strony pomaga zmniejszyć ilość przyjmowanych kalorii dzięki ekstraktowi z guarany, który hamuje apetyt. Oprócz tego – Forslean® – ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej, wspomaga detoksykację i oczyszczanie organizmu, a witamina B6, przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Z drugiej strony Grinday Shape Up zwiększa ilość spalanych kalorii przy aktywności fizycznej, dzięki ekstraktowi z papryki rocznej, która zwiększa termogenezę organizmu, czyli wydzielanie ciepła. Będzie więc on niezawodnym wsparciem dla osób chcących schudnąć.

3. Odpoczynek – siła napędowa do działania

W procesie dążenia do utraty wagi, sen i odpowiedni odpoczynek stanowią niezwykle istotny, a często niedoceniany, element. Regularny, głęboki sen odgrywa kluczową rolę w regulacji hormonów odpowiedzialnych za kontrolę apetytu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do wzrostu łaknienia oraz zmniejszenia zdolności organizmu do przetwarzania cukrów, co utrudnia utrzymanie prawidłowej wagi.

Odpoczynek w ciągu dnia również pełni ważną rolę. Bez niego będziemy zestresowani i zmęczeni, co może doprowadzić do wzrostu poziomu kortyzolu, hormonu odpowiedzialnego za gromadzenie się tkanki tłuszczowej.

Dlatego też, aby osiągnąć sukces w procesie utraty wagi, równie ważne co zdrowa dieta i aktywność fizyczna, jest zadbanie o jakość snu i odpowiedni odpoczynek. Jeśli do tego odpowiednio sformułujemy swoje cele – sukces mamy gwarantowany. To co? Zaczynamy?

Więcej informacji na stronie: https://www.grinday.com/