Program "Pytanie na śniadanie" przechodzi rewolucję. Zmienia się skład prowadzących. Do mediów trafiła właśnie informacja, że widzów niebawem przywitać ma nowa gospodyni formatu Klaudia Carlos. Dziennikarka ma bogate doświadczenie w mediach. Swego czasu współpracowała z TVN.

Wyciekło nazwisko nowej prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Fot. Instagram / Pytanie na śniadanie

Nowe twarze w "Pytaniu na śniadanie". Klaudia Carlos dołączy do prowadzących?

W "Pytaniu na śniadanie" zachodzą spore zmiany. Media wciąż huczą, że z programem ma się ponoć pożegnać "stara gwardia", czyli m.in. Ida Nowakowska czy Anna Popek. Jednocześnie do zespołu prowadzącym dołączają nowe twarze.

Produkcja programu już oficjalnie ogłosiła, że następne wydanie poprowadzi Robert Stockinger (przez 10 lat związany z TVN) i Joanna Górska.

Tymczasem Plotek podaje, że nową gospodynią "Pytania na śniadanie" ma zostać również Klaudia Carlos.

– Jacek Kurski zatrudniał do "Pytania na śniadanie" celebrytów. Teraz w TVP jest powrót dziennikarzy. Może to nie do końca osoby, które wyskakują z lodówki i będą codziennie na językach wszystkich, ale dla nowych władz liczy się doświadczenie i warsztat, a nie rozpoznawalność, która będzie napędzała artykuły – przekazał informator portalu.

Kariera Carlos i jej komentarz do najnowszych doniesień

Przypomnijmy, że Carlos przez ponad dekadę prowadziła serwis sportowy w TVN. W 2005 roku wzięła udział w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami". Rok później została współprowadzącą format "Salon piękności" emitowany w TVN Style.

Jej współpraca z TVP zaczęła się w 2011 roku. Mogliśmy ją zobaczyć w takich produkcjach jak: "Kawa czy herbata?", "Zdrowo z Jedynką", "Dzień dobry w sobotę". Z kolei w TVP Polonia prowadzi program "Polonia 24".

Po tym, jak media obiegła wiadomość o możliwej nowej posadzie dziennikarki w TVP, Plejada skontaktowała się z samą zainteresowaną. – Najlepiej spytać się kierownika, czyli Kingi Dobrzyńskiej. Ale nie potwierdzam, nie zaprzeczam – skomentowała.

Dodajmy, że w styczniu nową szefową "Pytania na śniadanie" została Kinga Dobrzyńska. – Chciałabym, żeby ten program był ciągle lubiany przez widzów. I zrobię wszystko, żeby tak było – podkreśliła w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.