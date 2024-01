Najman też był komentatorem w TVP. Ujawnił, czy dostawał pieniądze

Marcin Najman swego czasu pojawiał się w TVP i oceniał różne bieżące sprawy. Ostatnio wyszło na jaw, że komentatorzy Telewizji Polskiej dostawali niemałe pieniądze za swoje występy. Jak było w przypadku pięściarza? Jego słowa mogą zaskoczyć.

Marcin Najman o swoich zarobach w TVP. Fot. Mateusz Jagielski / East News

Kilka dni temu znów wybuchła afera w sprawie TVP. Okazało się, że komentujący tam "eksperci" mieli płacone za swoje wypowiedzi, które miały zazwyczaj wydźwięk propisowski.

W piśmie od Zespołu Informacji Publicznej TVP, które otrzymał Krzysztof Brejza podano, że do grudnia 2023 roku w Telewizji Polskiej istniał "system wynagrodzeń komentatorów".

Dzielił się na jednorazowe świadczenia oraz "współpracę w ramach szerszego spektrum umów". Na jednym komentarzu można było zarobić 500 złotych. W przypadku umów ryczałtowych największe wynagrodzenie (roczne) wyniosło niemal 300 tys. zł.

Najman w TVP. Płacono mu za wypowiedzi?

Przez ostatnie lata w TVP widywany był Marcin Najman. Sportowiec gościł w programie Michała Rachonia i chętnie komentował sprawy z różnych dziedzin. Zdarzyło się, że mówił m.in. o obostrzeniach w związku z pandemią, mechanizmie veta w UE czy Romanie Giertychu, który w czasie przeszukania swojego domu przez CBA stracił przytomność i trafił do szpitala.

Najman w nowej rozmowie z Pudelkiem został zapytany, czy "słyszał o doniesieniach na temat wynagrodzeń dla komentatorów" oraz, czy sam dostawał pieniądze.

Pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu – zarówno zarobki niektórych prezenterów, jak i komentatorów TVP to skandal. Słyszałem o sporo wyższych zarobkach ludzi za udział w programach innych stacji niż te 500 zł, natomiast za udzielenie tzw. setki… Nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Marcin Najman

– To różnica, kiedy idziesz do programu i występujesz przez np. 40 minut, a co innego, gdy stajesz i udzielasz krótkiego komentarza. W TVP była manipulacja, oczywiście, ale w TVN-ie też można to zauważyć. Powinno zapraszać się ludzi do programów publicystycznych z różnymi poglądami, a nie takich, którzy mają jeden pogląd – mówił.

Dodał, że on sam "nie otrzymywał pieniędzy za swoje wystąpienia w TVP w roli eksperta".

A jak ocenił zmiany, które zaszły w ostatnim czasie na Woronicza?

– Ja, przyznam, że nie mam swoich przedstawicieli w Sejmie. Nie głosowałem na nikogo, kto jest posłem. Natomiast chciałem powiedzieć, że władza ma prawo wprowadzać zmiany w TVP, ale to, w jaki sposób to zrobiła, każdy widział i to mi się nie podobało. Nagrania, gdzie każdy wchodzi do gabinetu prezesa i takowym się ogłasza, widzieli wszyscy – podsumował.