FAST, czyli kanały nowej generacji. Streamingowa rewolucja dotarła do dużej polskiej platformy

Ta usługa rewolucjonizuje branżę streamingową na całym świecie. Mowa o FAST, czyli kanałach nowej generacji. Jakie korzyści niesie rozwiązanie, za którym przepadają widzowie w Stanach Zjednoczonych? Skąd popularność tej usługi? Wyjaśniamy jej fenomen, a już teraz możecie sami naocznie przekonać się o jej atutach dzięki wprowadzonej przez TVN Warner Bros. Discovery rewolucji, jaka zawitała na platformę Player.

18 stycznia 2024 roku portfolio TVN Warner Bros. Discovery powiększyło się aż o 15 kanałów nowej generacji (FAST) od TVN, dostępnych za pośrednictwem platformy streamingowej Player. Usługa dostępna jest w nowej ofercie bez opłat, w modelu z reklamami. Glenn Carstens-Peters / Unsplash

FAST to skrót od angielskiego terminu "Free Ad Supported Television", który w wolnym tłumaczeniu znaczy "bezpłatna telewizja wspierana przez reklamy". Jest to usługa, która oferuje nadawane przez internet kanały stacji telewizyjnych. Ich ramówka obejmuje więc filmy, seriale i inne programy, które można jednak oglądać w trybie binge watching (możliwość oglądania wielu odcinków tego samego programu z rzędu).

Kanały nowej generacji stanowią połączenie telewizji linearnej/liniowej (tej klasycznej, która pozwala oglądać zaplanowany program telewizyjny w czasie emisji na jego oryginalnym kanale) i streamingu (dostępu do treści multimedialnych w technologii strumieniowej, a zatem nie tylko na żywo, ale także w każdej chwili i w nieograniczony sposób). Można powiedzieć, że łączą one zalety obu rozwiązań, eliminując ich wady.

– Sukces kanałów FAST na światowych rynkach potwierdza, że połączenie zalet telewizji liniowej i streamingu zdobywa coraz większą popularność. Kanały nowej generacji to dogodne rozwiązanie, które umożliwia widzom korzystanie z biblioteki uwielbianych programów TV w nowoczesny sposób – komentuje Kasia Kieli, President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

Usługa FAST działa podobnie jak tradycyjna telewizja kablowa, ale w odróżnieniu od niej jest dostępna bezpłatnie. Może korzystać z niej każdy, kto ma dostęp do internetu za pośrednictwem takich sprzętów jak inteligentne telewizory, komputery stacjonarne i przenośne, smartfony, tablety i inne urządzenia. Wystarczy jedynie założyć konto użytkownika na platformie z kanałami FAST i zalogować się do serwisu.

Telewizja typu FAST wykorzystuje wszelkie dobrodziejstwa usług strumieniowych (oglądanie na żądanie, zapamiętywanie czynności użytkownika np. tego, w którym punkcie programu zrobił przerwę w oglądaniu, dostosowanie do preferencji widza). W przeciwieństwie do serwisów streamingowych dostępne treści uwzględniają wszystkie gatunki telewizyjne. I oczywiście FAST zwalnia z konieczności płacenia za subskrypcję.

Z czego w takim razie "żyje" taka darmowa telewizja internetowa? Podstawą jej finansowania są reklamy wyświetlane w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Polega ona na emisji przekazów reklamowych w formie wideo z możliwością dopasowania ich do różnych grup odbiorców w ramach tego samego programu zarówno nadawanego w transmisji na żywo, jak i wybranego do obejrzenia w usłudze VoD (wideo na żądanie).

Co to oznacza dla widzów oglądających programy na kanałach FAST? Przede wszystkim większą pewność, że wyświetlane reklamy zostaną pod nich "skrojone", a więc będą pokazywać produkty czy usługi, które rzeczywiście mogą ich zainteresować. Co innego w "bloku reklamowym" zobaczą panowie, a co innego panie, co innego osoby młodsze, a co innego starsze, choć wiek i płeć to tylko najprostsze kryteria tego różnicowania.

O tym, jak wygląda ta streamingowa rewolucja, mogą już przekonać się użytkownicy platformy Player. Jeden z najpopularniejszych i największych lokalnych serwisów VoD na polskim rynku wprowadził od 18 stycznia tego roku 15 kanałów nowej generacji od TVN. Za ich pośrednictwem dostarczane są widzom znane i lubiane programy oraz seriale TVN. Co konkretnie znalazło się w ofercie dostępnej bez opłat, w modelu z reklamami?

Portfolio kanałów FAST od TVN Warner Bros. Discovery na platformie Player obejmuje:

Wszystkie kanały FAST od TVN są częścią nowej bezpłatnej strefy Playera. W jej skład wchodzi także biblioteka treści VOD dostępnych bez opłat. Można w niej znaleźć premierowe produkcje i wielkie hity (np. seriale "Upadek" i "Peaky Blinders") oraz wyjątkowe wydarzenia tworzące ekskluzywną zawartość serwisu udostępnioną dla wszystkich. To tu przeniesiono całą darmową część zamkniętego już serwisu VOD.pl.

Serwis Player można oglądać w wersji webowej (na otwieranej przez przeglądarkę internetową stronie player.pl w systemie Windows lub Mac) lub mobilnej (za pomocą aplikacji dostępnej w sklepach Google Play, App Store i AppGallery, a więc na systemy Android, iOS i HMS).

Obsługiwane urządzenia obejmują smartfony: (Android, iPhone) komputery i laptopy PC (Windows, Mac), tablety (Android, iPad), telewizory (Samsung Tizen, LG webOS, AndroidTV) oraz konsole i przystawki (PlayStation 4, Chromecast, Fire TV Stick, Xbox, Apple TV).