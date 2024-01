"To f*** zdradzający żonę". Zborowski odpowiada Kawce na ostre oskarżenia

"To f**t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach" – napisała ostatnio Beata Kawka o Wiktorze Zborowskim. Dziennikarze zwrócili się do aktora z prośbą o komentarz w tej sprawie. Tak zareagował.

Wiktor Zborowski zareagował na oskarżenia Kawki. Fot. Pawel Wodzynski/East News

"Zadziwiające i dosyć przykre". Zborowski reaguje na słowa Kawki

Wiktor Zborowski w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że choć zna Beatę Kawkę, to nigdy nie miał z nią bliższej relacji, nie rozumie więc skąd takie zarzuty.

– Oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nigdy nie byliśmy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować. Nie wiem, o co w tym chodzi, to jest zadziwiające i dosyć przykre – powiedział.

A jak zareagowała na to żona Zborowskiego Maria Winiarska? – Nie będę polemizowała i się odnosiła. Nie chcę na takie tematy rozmawiać, w ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać – podkreśliła.

Przypomnijmy, że Zborowski i Winiarska są parą od ponad 50 lat. Doczekali się dwóch córek.

O co chodzi z aferą Zborowski vs. Kawka?

19 stycznia w Teatrze 6.piętro w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie: jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Wiktora Zborowskiego. Jednego z najbardziej charyzmatycznych, rozpoznawalnych i lubianych polskich aktorów, niezapomnianego Longinusa Podbipięty z "Ogniem i mieczem", Moryca Habera z "C.K. Dezerterów" czy kultowego głosu Mufasy z "Króla Lwa".

Koleżanka po fachu, Ewa Telega zamieściła w sieci zdjęcie z obchodów tego jubileuszu. Pod postem znalazło się wiele pochlebnych komentarzy, ale jedna z reakcji mocno się wyróżniała.

Chodziło o zaskakującą odpowiedź aktorki Beaty Kawki, która zasłynęła przede wszystkim z roli mącicielki Dony w dawnym serialu Polsatu "Samo Życie". Gwiazda uderzyła w Zborowskiego, zarzucając mu niewierność. Zasugerowała również, że aktor przed laty miał się do niej zalecać.

Komentarz Kawki szybko zniknął z Facebooka, ale poprzez zasadę "w internecie nic nie ginie" możemy dowiedzieć się, co dokładnie w nim było.

"Och, ach! Nie pojmuję zachwytów. Bo to f**t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach. No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego" – miała napisać Kawka.