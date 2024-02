5G, czyli po co nam ta technologia. Oto dlaczego sieć nowej generacji staje się koniecznością

Sieć 5G działa już w wielu miejscach świata, nie omijając również Polski. Choć na dobrą sprawę dostęp do niej mamy od kilku lat, to od niedawna możemy z niej korzystać także na częstotliwościach przeznaczonych specjalnie dla tej technologii. To otwiera przed nami, użytkownikami smartfonów, ale także innych mniejszych czy większych inteligentnych urządzeń, nowe możliwości. Co dzięki niej zyskujemy? Przedstawiamy korzyści na przykładzie sieci 5G jakości Orange.

Sieć 5G coraz mocniej oplata świat, nie omijając również Polski. Ale po co nam właściwie ta technologia? Oto dlaczego najnowsza generacja sieci komórkowej staje się niezbędna. Materiały prasowe / Orange

5G to najnowsza generacja sieci komórkowej. Jej rozwijanie stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników urządzeń mobilnych. Niegdyś telefony były wykorzystywane głównie do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych. Dzisiaj te kieszonkowe gadżety stają się centrum multimedialnym do oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, wymieniania się dużymi plikami czy grania w gry sieciowe.

Większa mobilność i swoboda, jaką daje 5G, to teraźniejszość i przyszłość nie tylko statystycznego posiadacza smartfona. Na rewolucyjne możliwości najnowszej technologii sieci komórkowej można, a nawet należy spojrzeć również szerzej, czyli z poziomu gospodarki. Dla biznesu, przemysłu i nauki przynosi ona bowiem rozwiązania, które do tej pory nam się nie śniły. Oto największe i najważniejsze atuty sieci 5G.

Większa prędkość

5G pracuje na zakresie pasm radiowych o szerokości aż 100MHz czyli znacząco szerszym niż te dostępne dla poprzedniego standardu LTE. Jest więc w stanie zaoferować jeszcze większą szybkość przesyłania danych. Docelowo ma ona wynosić nawet do 20 Gb/s przy ich pobieraniu i do 10 Gb/s przy ich wysyłaniu. Już dzisiaj na nowych częstotliwościach 5G i w dzisiejszej architekturze sieci, prędkości mobilnego internetu sięgają nawet ponad 1Gb/s, o czym przekonują się także użytkownicy sieci Orange.

Jak odczuwalna jest to różnica? Przykładowo, pobranie filmu, który waży 1 GB, to w zależności od uwarunkowań dla LTE, czynność trwająca kilka minut. W 5G na nowych częstotliwościach czas oczekiwania na ściągnięcie pliku wynosi kilka sekund. . Dzięki tej technologii korzystanie z ulubionych usług mobilnych – streamingu wideo, pobierania dużych plików czy grania w gry – staje się szybsze i wygodniejsze.

Redukcja opóźnień

Sieć 5G wyróżnia się niższym od poprzednich generacji opóźnieniem. Jest to mierzony w milisekundach czas, jaki upływa między przekazaniem pakietu danych od dostawcy usług (operatora) do odbiorcy (klienta). Z perspektywy smartfonowicza parametr ten ma znaczenie szczególnie w grach online, w których to opóźnienie decyduje niekiedy o wygranej lub przegranej w toczącej się dynamicznie rozgrywce na ekranie.

Na chwilę obecną 5G oferuje bardzo niskie opóźnienia, a te ultraniskie, bo rzędu kilku milisekund, dostępne będą w docelowej architekturze sieci 5G SA, czyli Standalone, która będzie działać całkowicie niezależnie od sieci poprzednich generacji. Dalsze skracanie tego czasu to również sposób na udoskonalenie zdalnego sterowania autonomicznych pojazdów, robotów chirurgicznych i wszelkich wynalazków, od których oczekuje się natychmiastowej reakcji na wydawane komendy. 5G daje pewność, że wykonywane za ich pośrednictwem zadania będą skuteczne i bezpieczne.

Większa pojemność

Ogromna. Ten przymiotnik doskonale opisuje pojemność sieci 5G, czyli liczbę urządzeń obsługiwanych przez nią w tym samym czasie na określonym obszarze. 4G jest w stanie pomieścić do ok. 100 000 urządzeń na km2. Przed 5G postawiono zaś zadanie, by „udźwignęła” nawet do 1 000 000 urządzeń/km2!

Dzięki szacowanej pojemności 5G uważane jest za jeden filarów świata przyszłości. Inteligentne miasta z samochodami bez kierowców i autonomicznymi systemami od oświetlenia, wody i energii, domy pełne komunikujących się ze sobą i podejmujących samodzielne decyzje urządzeń, zdalne systemy nawadniania w rolnictwie, zautomatyzowane zakłady przemysłowe. Taką wizję rysuje przed nami technologia 5G.

Coraz większy zasięg

Rozbudowa infrastruktury sieci 5G zapewni superszybki i jeszcze bardziej niezawodny dostęp do mobilnego internetu w kolejnych miejscach. Operator od 3 lat oferuje już 5G na częstotliwościach współdzielonych z technologią poprzedniej generacji, czyli 4G / LTE, obejmując zasięgiem około 60 proc. populacji Polski (ponad 22,3 mln osób) w 798 miastach i 32 833 miejscowościach.

W styczniu tego roku Orange wystartował z włączaniem 5G na nowych częstotliwościach, w pasmie C. Klienci operatora w miastach takich jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa czy Wrocław mogą już korzystać z mobilnego internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Zasięg będzie stopniowo rozszerzany.

Innowacja, która daje więcej możliwości

Warto dodać, że 5G umożliwia również tzw. network slicing, wydzielanie "plastrów" sieci, na bazie których mogą powstawać prywatne sieci na potrzeby fabryk, firm czy instytucji. Tego typu sieci mogą spełniać bardzo wysokie wymagania co do poziomu bezpieczeństwa i prywatności danych, dostępności, niskich opóźnień i niezawodności.

Tego typu sieć przy udziale Orange, tzw. sieć kampusowa, powstała ostatnio m.in. na Politechnice Śląskiej. Studenci, wykładowcy i przedstawiciele firm mogą tu prowadzić projekty z wykorzystaniem technologii 5G i testować innowacyjne rozwiązania.