Pełzałbym do sklepu i rozbijałbym jajka na dzieciach. Tak powinienem żyć zgodnie z trendami TikToka

Paweł Mączewski

Życie z pewnością byłoby ciekawsze niż teraz, gdyby ślepo podążać za trendami na TikToku. Musiałbym tylko wziąć poprawę na to, że to nie ja pisałbym o osobach, które np. pełzają po supermarketach, a to o mnie by pisano newsy, że łaziłem na czworaka po galerii handlowej. Musiałbym też męczyć niemowlaki i zwierzęta. No ale spoko, skoro to dla serduszek w necie.