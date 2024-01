Haier z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy ponownie czynią dobro

Wielkimi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wspólnie pomagamy tym, którzy borykają się z problemami płucnymi po pandemii. Marka Haier po raz kolejny gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy przekazując najnowszą, jedyną w swoim rodzaju lodówkę, która powstała w ramach artystycznej kolaboracji marki Haier i nietuzinkowej artystki Duśki ZUO Wacławik. Pomalowana w stylu street art znakomicie wkomponuje się w każde wnętrze.

Fot. materiały prasowe

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 32. finale zagra pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Całość zebranych pieniędzy przeznaczona będzie na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia i do tego czasu można wesprzeć aukcję licytując specjalnie przygotowaną na tę okazję lodówkę Haier Multidoor Seria 9 HCW9919FSGB.

https://allegro.pl/oferta/haier-dla-wosp-lodowka-multidoor-seria-9-hcw9919fsgb-15049700922

O graficzny wygląd chłodziarko-zamrażarki Haier zadbała Duśka ZUO Wacławik, która na co dzień należy do kobiecego kolektywu street artowego MIAU Crew.

Oprócz artystycznego oblicza urządzenia warto zwrócić uwagę na jego technologiczne aspekty. Korzystając z ekranu na froncie drzwi lodówki, można w łatwy sposób nawigować całym urządzeniem. Poza standardowymi funkcjami jak np. ustawienie temperatury, użytkownik zyskuje dostęp do bazy przepisów, porad, inteligentnych rozwiązań, takich jak, chociażby wirtualny asystent napojów.

Dzięki szybkiej przeglądarce internetowej można także skorzystać z bazy multimediów i swobodnie surfować po sieci. Opcja My Smart Home pozwala w prosty sposób zarządzać pozostałymi urządzeniami Haier z ekranu chłodziarko-zamrażarki. Ponadto, dzięki zamontowanym kamerom we wnętrzu urządzenia oraz aplikacji hOn w każdej chwili można podejrzeć na swoim smartfonie, co znajduje się w lodówce i odpowiednio zaplanować zakupy.

Aby żywność na dłużej pozostała świeża i pełna wartości odżywczych w chłodziarko-zamrażarce zostały zastosowane innowacyjne technologie. Dzięki nim produkty zachowają smak, konsystencję i soczystość do 99% po 7 dniach od umieszczenia ich w lodówce. Specjalna technologia Total No Frost zapobiegnie mieszaniu się zapachów, a także sprawi, że we wnętrzu urządzenia nie będzie powstawać szron. Warto zwrócić także uwagę na dwie specjalne szuflady do bezpiecznego przechowywania owoców i warzyw, a także dwie szuflady My Zone, które pozwalają dostosować temperaturę na trzech poziomach 0, 2 lub 5°C w zależności od potrzeb.

W lodówce znajduje się także strefa Swich Zone, która pozwala na zmianę chłodziarki w zamrażarkę lub odwrotnie i ustawienie temperatury w zakresie od -20°C do +5°C. Wszystkie produkty umieszczone w lodówce będą zawsze doskonale widoczne, ponieważ w całym wnętrzu urządzenia znajduje się przyjazne dla oczu oświetlenie ledowe Daylight.

Zwycięzca aukcji otrzymuje nie tylko technologiczne arcydzieło z dożywotnią gwarancją producenta na urządzenie, ale co najważniejsze wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i przyczynia się do pomocy w szczytnym celu.

Więcej informacji o Haier Multidoor Seria 9 HCW9919FSGB:

https://www.haier-europe.com/pl_PL/multidoor/34004981/hcw9919fsgb/