To, co będzie się działo w pogodzie, szokuje synoptyków. Mówią o anomalii ekstremalnej

Mamy obecnie małą wiosnę w środku zimy. Okazuje się jednak, że będzie jeszcze cieplej. Tak wynika z najnowszych prognoz pogody. Będzie prawie 10 stopni na plusie.

Zaskakująca prognoza pogody. Synoptycy mówią o anomalii ekstremalnej. Fot. WXCHARTS.COM

Jak będzie jednak dokładnie wyglądać pogoda w najbliższych dniach? W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawi się deszcz, a na wschodzie i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg.

Zaskakująca prognoza pogody. Synoptycy mówią o anomalii ekstremalnej

"Noc i poranek chłodny, od –2°C na wschodzie do 3°C na zachodzie. We wschodniej połowie kraju nawierzchnie dróg i chodników miejscami oblodzone i śliskie. Temperatura w dzień od około 0°C na wschodzie do 9°C na zachodzie" – podano w prognozie IMGW.

Z kolei w nocy z piątku na sobotę będzie przewaga zachmurzenia z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. We wschodniej połowie kraju przejściowo możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm.

Temperatura minimalna wahać się będzie od około –3°C na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat do 3°C na zachodzie. Będzie wietrznie – nad morzem porywy wiatru mogą sięgać 95 km/h, w głębi lądu do 75 km/h. W górach porywy wiatru nawet do 130 km/h.

Natomiast w sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i w górach śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

W przyszłym tygodniu znacznie poprawi się pogoda

"Temperatura maksymalna od 0°C na Suwalszczyźnie do 6°C na zachodzie. Nadal wietrznie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie i w centrum do 70-75 km/h, nad morzem do 85 km/h, wieczorem stopniowo słabnący" – prognozują synoptycy IMGW.

W niedzielę nastąpi poprawa pogody. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią słabe opady śniegu bądź deszczu ze śniegiem jedynie na wchodzie kraju. W nocy temperatura od –2°C do 2°C, a na Podhalu około –6°C. W dzień od 1°C na wschodzie do 6°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Od poniedziałku do środy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a w środę w wielu miejscach będzie słonecznie. We wtorek na wschodzie i północy możliwe słabe opady deszczu.

W drugiej połowie tygodnia będzie bardzo ciepło jak na zimę

Nocami miejscami na wschodzie temperatura spadnie do –4°C, na Podhalu do około –7°C. W dzień będzie od 2°C do 6°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a przejściowo w porywach do 60 km/h nad morzem.

W czwartek nastąpi pogorszenie pogody. Będzie przeważać zachmurzenie duże z opadami deszczu, a w górach śniegu. Zrobi się nieco cieplej, a na zachodzie temperatura wzrośnie do 8°C, a na wschodzie około 3°C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty.

Z kolei jak podaje serwis TwojaPogoda.pl, średnia temperatura powietrza wyniesie od 4 do 6 stopni powyżej normy wieloletniej, a to oznacza anomalię ekstremalną jak na styczeń.

