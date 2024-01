Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski kilka dni temu zakończyli swoją pracę w "Pytaniu na śniadanie". Tymczasem była szefowa tego formatu Alicja Resich-Modlińska odniosła się do medialnego zamieszania wokół pary. – Robi się z nich głupie istoty – stwierdziła.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Cichopek i Kurzajewski pracę w "Pytaniu na śniadanie", jako duet prowadzących, zaczynali w 2020 roku. Po zawirowaniach w życiu prywatnym – rozwodzie Cichopek z wieloletnim mężem Marcinem Hakielem, a później ogłoszeniu związku z Kurzajewskim – zrobiło się o nich jeszcze głośniej.

Z początkiem roku produkcja śniadaniowa TVP przeszła ogromną przemianę. Zwolniono wszystkich dotychczasowych prowadzących także słynną parę "Kurzopków". Nowa szefowa programu mówiła już o powodach tych decyzji.

To ona kiedyś odpowiadała za "PnŚ". Skomentowała zwolnienie Cichopek i Kurzajewskiego

Teraz głos zabrała Alicja Resich-Modlińska, która swego czasu pełniła pieczę nad "Pytaniem na śniadanie". Sama przed laty prowadziła telewizję śniadaniową, a potem została gospodynią programu "Kawa czy herbata?". Co myśli o masowych zwolnieniach z TVP?

– To jest normalne, że pojawiają się nowi ludzie, a potem oni się sprawdzają. Czy to jest fair zmieniać wszystkich prowadzących? Moim zdaniem, nie jest to do końca fair. Też miałam takie dylematy, jednak zachowywałam te dobre postaci i tworzyłam dla nich nowych partnerów, jak kiedyś dla Jolanty Fajkowskiej, Katarzyny Dowbor, ale kreowałam też nowe – powiedziała dla protalu wirtualnemedia.pl

W dalszej części wywiadu przyznała, że żałuje, iż od "PnŚ" zostali odsunięci także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zwróciła uwagę na to, jak gwiazda "M jak miłość" jest często oceniana.

– Robiłam z nią wywiady i bardzo wysoko ją oceniam, przede wszystkim jako wykształconą psycholog, wrażliwą i utalentowaną artystkę. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, kiedy z takich zjawisk jak Kurzajewscy robi się jakieś niedorozwinięte, głupie istoty, to bardzo nie fair – stwierdziła.

– Kurzajewski i Cichopek to niesłychanie zdolni, pracowici ludzie, którzy sobie wypracowali piękne kariery. Ja bym zostawiła ze starej ekipy osoby, które darzę szacunkiem i wprowadziła nowe – dodała.

Alicja Resich-Modlińska pozytywnie oceniła możliwy angaż Katarzyny Dowbor do śniadaniówki. – Czytałam, że rozważa się powrót Katarzyny Dowbor, to dobry i bardzo ciekawy ruch. Kasia jest kapitalna w programach na żywo, podobnie jak Agata Młynarska. To są fenomeny, które trzeba szanować – podsumowała.