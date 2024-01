N a drodze krajowej numer 3 w Radomierzu w województwie dolnośląskim doszło do tragicznego wypadku. 39-letnia kierująca fordem straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i dachowała. Kobieta wraz z trójką dzieci trafiła do szpitala. Nie udało się jej uratować. W czasie akcji ratunkowej miało dojść do incydentu.





Kobieta zginęła w koszmarnym wypadku. Poważny incydent w czasie akcji z LPR

redakcja naTemat

