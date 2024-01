PiS w ogromnych tarapatach! Wyraźny spadek poparcia w najnowszym sondażu

Ponad trzy miesiące po wyborach KO świetnie radzi sobie w sondażach. I tak z najnowszego badania CBOS wynika, że na partię premiera Donalda Tuska zagłosowałoby obecnie aż 29 proc. pytanych, a na PiS Jarosława Kaczyńskiego już tylko 24 proc. Polaków.

Nowy sondaż partyjny. KO upokarza PiS, mocny wynik ma Trzecia Droga. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Nowy sondaż partyjny. KO upokarza PiS, mocny wynik ma Trzecia Droga

Z najnowszego badania CBOS dowiadujemy się dokładnie, że Koalicja Obywatelska popierana jest przez 29 proc. Polaków. PiS zyskał jedynie 24 proc., tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego notuje kolejne spadki.

Na kolejnych miejscach w tym sondażu są Trzecia Droga z poparciem 14 proc., Konfederacja z wynikiem 11 proc. oraz Lewica, która może liczyć na 9 proc. głosów.

Co dwudziesty z pytanych oddałby głos na jakąś inną partię, niż te które są obecnie w Sejmie. Co jedenasty wyborca nie potrafił wskazać, na kogo by zagłosował.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Ostatnio pisaliśmy również o sondażu na panelu Ariadna na grupie 1119 osób pracowni Research Partner.

Jak partia Kaczyńskiego wypadła w innych sondażach?

Z tego badania wynikało, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej niemal się wyrównały. Na obóz Jarosława Kaczyńskiego głos oddałoby 30,3 proc. respondentów. Z kolei ugrupowanie Donalda Tuska wskazało 30,1 proc. badanych.

Trzecie, a zarazem ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga. Porozumienie Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło 13,5 proc. respondentów. Dalej mieliśmy Lewicę z poparciem 10,1 proc. badanych. Jako ostatnia do Sejmu weszłaby skrajna prawica. Konfederacja uzyskałaby bowiem 6,7 proc. głosów.

Kolejne wybory już w kwietniu

Tymczasem już w kwietniu są kolejne wybory. – Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia – przekazał 15 stycznia podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. – Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – podkreślił wówczas szef rządu.

W zeszłym tygodniu portal Onet podawał z kolei, że "porozumienie o wspólnym starcie w wyborach samorządowych z Lewicą jest o krok". Portal podkreślał jednak, że "dla Donalda Tuska podstawowym celem wydaje się dobicie PiS".

W poprzednich wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w połowie sejmików. – Jak dobrze pójdzie, zabierzemy im nawet Podkarpacie – powiedział Onetowi ważny polityk Platformy.

