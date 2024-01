W czasie premiery "Dziewczyny Influencera" Wojtek Gola pojawił się w towarzystwie swojej dziewczyny, modelki Sofi. W trakcie tego wydarzenia, padło pytanie skierowane do włodarza Fame MMA dotyczące wysokości dochodu, który jego zdaniem umożliwia godne życie w Polsce.

Wojtek Gola mówi, ile pieniędzy potrzeba do "godnego życia" w Polsce Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wojtek Gola mówi, ile pieniędzy potrzeba do "godnego życia" w Polsce

Wojtek Gola zyskał rozgłos dzięki swojemu udziałowi w budzącym kontrowersje programie MTV "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". To doświadczenie otworzyło mu drzwi do kariery internetowej. Ponadto, jest on jednym z twórców największej federacji freak fightowej w Europie - Fame MMA.

Dochody z organizacji gal sportowych, kontrakty influencerskie oraz pieniądze z pobocznych biznesów pozwalają mu na "życie na bogato". Markowe ciuchy, luksusowe apartamenty, auta z najwyższej półki - tym wszystkim Gola ochoczo chwali się w mediach społecznościowych.

Ostatnio Wojtek wpadł na premierę filmu "Dziewczyna Influencera" razem ze swoją partnerką. Podczas eventu miał okazję udzielić krótkiego wywiadu Pudelkowi.

Na wstępie Gola podkreślił, że w przeszłości musiał prowadzić życie o wiele bardziej oszczędne, zwracając uwagę, że koszty życia wtedy były niższe niż obecnie. Podkreślił, że pojęcie godnego życia różni się w zależności od osoby. Obecnie mieszka na Złotej - jednej z najbardziej prestiżowych ulic w Warszawie. Jako influencer, osiągnął wysoki standard życia i zgromadził znaczący majątek.

Jednakże zwrócił uwagę na to, że również mniejsze kwoty mogą zapewniać życie na przyzwoitym poziomie. W swoich rozważaniach odnosi się również do problematyki mieszkaniowej w stolicy. – Myślę ze tak 10 tysięcy złotych to jest dobra kwota, żeby już tak stabilnie żyć – oznajmił.

Gola podkreślił, że kwestia finansów w Polsce często wywołuje kontrowersje i negatywne reakcje w stosunku do osób zamożnych. Dziennikarka poruszyła ten sam temat z jego dziewczyną, Sofi. Ona z kolei wyraziła opinie, że kwota siedmiu tysięcy złotych już umożliwiałaby utrzymanie komfortowych warunków życia w stolicy.

Jak na standard życia Goli, kwota, którą wskazał nie jest zbyt wygórowana. Inne gwiazdy potrafiły mówić o większych pieniądzach.

Przypomnijmy, że to pytanie często zadawał swoim gościom Żurnalista. – Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia? – pytał wprost twórca podcastów. – 40 tysięcy – odpowiedział, chociażby bez skrupułów aktor, Tomasz Karolak.

Jeszcze wyższą kwotą rzuciła Anna Wendzikowska. – Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tysięcy miesięcznie – stwierdziła była gwiazda "Dzień dobry TVN".

Kim jest nowa sympatia włodarza Fame MMA?

Znaczne poruszenie w mediach wywołało ujawnienie związku Wojciecha Goli z 20-letnią modelką Sofi Siwok pochodzącą z Ukrainy.

Celebryta, który w tym roku obchodzi 36. urodziny, spotkał się z falą komentarzy w sieci z powodu dużej różnicy wieku między nim a partnerką. Influencer często pojawia się z młodszą partnerką na różnorodnych imprezach, gdzie wspólnie pozują na tzw. ściankach. Dziewczyna przyznała, że na początku nie zdawała sobie sprawy, kim jest Wojtek.

– W ogóle nie wiedziałam, kto to jest. Na pierwszym spotkaniu zaczął mi opowiadać o sobie i o swoim życiu. Stwierdziłam, że jest bardzo ciekawym facetem i później zaczęłam poznawać innych influencerów polskich, ale wcześniej nie znałam nikogo – powiedziała Sofi w jednym z wywiadów.

Ich kontakt zaczął się w dość zwyczajny sposób, choć Gola nie był od razu pewny co do swojej obecnej partnerki. Najpierw zauważył ją w okolicy centrum handlowego, a później zobaczył jej profil na Instagramie, co skłoniło go do zaczepienia jej. Wcześniej, influencer był w związku z Patrycją Izydorczyk, która także była od niego młodsza.