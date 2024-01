Pączki od Gessler coraz droższe. Wiadomo, ile w tym roku trzeba wydać na jedną sztukę

Joanna Stawczyk

W raz z nadchodzącym Tłustym Czwartkiem, jak to bywa co roku, wielu użytkowników internetu zaczyna wyrażać swoje niezadowolenie dotyczące wygórowanych cen pączków oferowanych przez Magdę Gessler. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" ponownie ustaliła wyższą cenę za ten słodki przysmak. Restauratorka już niejednokrotnie wyjaśniała, że ceny jej wypieków są bezpośrednio związane z kosztami składników, które są wykorzystywane do ich produkcji.