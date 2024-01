Fani będą wniebowzięci! Potwierdzono kolejną gwiazdę na Open'er Festival 2024

"Måneskin na Open'erze 2024! Przywrócili rockowe brzmienia na szczyty globalnych list przebojów, a ich ubiegłoroczny album 'Rush' to ponad 1,5 miliarda streamów i jedynka w kilkunastu krajach" – można przeczytać w mediach społecznościowych na stronie festiwalu. Grupa ze słonecznej Italii wystąpi w Gdyni na głównej scenie już 3 lipca.

Już w 2021 roku Europa oszalała na punkcie Måneskin. Fot. Charles Sykes/Invision/East News

"Mega koncert w 2022! Nowa płyta też świetna. Będzie ogień! No ale szybko wrócili", "I to dzień z Foo Fighters! Na pewno warto ich zobaczyć, póki są w takiej formie", czy "Czas się zameldować na tegorocznym Openerze" – to tylko niektóre komentarze pod facebookowym postem organizatorów festiwalu.

Oddają one jednak reakcję fanów na informację o tym, że Måneskin wystąpi 3 lipca w Gdyni.

Taka radość uczestników tegorocznego Open'era nie powinna jednak nikogo dziwić. W końcu mówimy o ekipie, która w zawrotnym tempie osiągnęła międzynarodowy sukces. W zespole grają Victoria De Angelis, Damiano David, Thomas Raggi i Ethan Torchio.

Jako ciekawostkę warto dodać, że sama nazwa zespołu – Måneskin – to słowo z języka... duńskiego (De Angelis jest w połowie Dunką). Oznacza ono "światło księżyca" (lub też "blask księżyca"). Wymawia się je jako "moneskin".

Jeszcze więcej gwiazd na Open'er!

Måneskin to kolejne światowe gwiazdy, które będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu. Spośród licznych występów warto na pewno wspomnieć, że już 5 lipca na Tent Stage formacja Air zagra w całości swoje słynne "Moon Safari".

Dzień później (6 lipca) tegoroczny festiwal na Orange Main Stage zamknie... Skrillex, ikona światowej elektroniki ostatniej dekady z 8 nagrodami Grammy na koncie. Będzie to jego pierwszy występ na Open'erze.

