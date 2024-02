To straszne, co wydarzyło się na S5! Tragiczna śmierć przez kuriozalny błąd

Agnieszka Miastowska

T ragedia wydarzyła się w czwartek około południa na trasie S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ. Doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych – kierowca jednego z nich jechał pod prąd. To 73-letni mieszkaniec Kościana i to właśnie on zginął w wyniku wypadku. Drugi kierowca 44-latek z Warszawy został ranny.