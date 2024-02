D o sieci trafiło zdjęcie, na którym Michał Szpak trzyma się za rękę z innym znanym artystą. Adi Nowak, bo o nim mowa, ujawnił, co połączyło go z wokalistką. Okazuje się, że panowie przygotowują niespodziankę dla swoich fanów.





Michał Szpak na zdjęciu za rękę z mężczyzną. Wydało się, co ich połączyło

Weronika Tomaszewska

