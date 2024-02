Odwołano członków rady nadzorczej PKO BP! To oni zajmą ich miejsca

TVN24 poinformowało, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKO Bank Polski wprowadzono zmiany w radzie nadzorczej spółki. Odwołano ośmiu członków. W dotychczasowym składzie rady nadzorczej PKO BP zasiadało 10 osób.

Odwołano członków rady nadzorczej PKO BP! Chodzi o osiem osób Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

TVN24 przekazało, że w głosowaniu zostali odwołani: Robert Pietryszyn (dotychczasowy przewodniczący rady), Maciej Łopiński, Wojciech Jasiński, Dominik Kaczmarski, Mariusz Andrzejewski, Rafał Kos, Tomasz Kuczur i Bogdan Szafrański.

Odwołano członków rady nadzorczej PKO BP

Jednocześnie Skarb Państwa powołał ośmioro nowych członków rady nadzorczej PKO BP: Macieja Cieślukowskiego, Hannę Kuzińską, Szymona Miderę, Marka Panfila, Marka Radzikowskiego, Pawła Waniowskiego, Katarzynę Zimnicką-Jankowską oraz Andrzeja Oślizło.

Oznacza to, że ze składu dotychczasowej rady nadzorczej stanowiska zachowali tylko Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Andrzej Kisielewicz. Przewodniczącą rady nadzorczej mianowano Katarzynę Zimnicką-Jankowską, a jej zastępcą Pawła Waniowskiego.

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (...) 30 stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza - Skarbu Państwa o zgłoszeniu kandydatów do składu Rady Nadzorczej Banku, w związku ze zwołaniem na 2 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...)" – czytamy we wtorkowym w komunikacie giełdowym banku.

Preludium większych zmian

Wygląda na to, że zmiany w radzie nadzorczej to zaledwie preludium do zmian w zarządzie. Obecnym prezesem PKO BP jest Dariusz Szwed, który na razie zachowa swoje stanowisko. Ze statutu spółki wynika, że nowa rada nadzorcza nie będzie mogła od razu wymienić zarządu z nadania PiS.

Chodzi o art. 14 statutu, zgodnie z którym może do tego dojść "nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia rady nadzorczej". Zarząd ostanie się więc przynajmniej do 9 lutego.

Duży ruch na stanowisku prezesa

Jak podkreślił Bussines Insider, w ostatnich latach bardzo często dochodziło do zmian na stanowisku prezesa PKO BP. Portal przypomniał, że w czerwcu 2021 r. z posady zrezygnował Zbigniew Jagiełło, który pełnił tę funkcję przez całe 12 lat. Przez ten krótki okres prezesowskim fotelem zdążyli się już nacieszyć: Jan Emeryk Rościszewski, Iwona Duda, Paweł Gruza oraz obecny prezes Dariusz Szwed.

Wartość aktywów PKO BP szacuje się na 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł, a państwowa spółka obsługuje 11,9 mln klientów.

Czytaj także: https://natemat.pl/537329,co-dalej-z-praca-szafarowicza-w-pko-bp-jest-jego-komentarz