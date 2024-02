"Love Never Lies" szybko zdobyło status hitu, co skłoniło Netflix do przyspieszenia prac nad następnym sezonem. Już 31 stycznia widzowie mogli zanurzyć się w nową edycję tego reality show, które stawia związki uczestników przed znaczącymi wyzwaniami. Pierwsze recenzje widzów wskazują na to, że nie można wydać jednoznacznego werdyktu, mówiącego o tym, która seria jest lepsza. "Ten sezon jest bardzo toksyczny" – ocenili internauci.





"Love Never Lies" znowu budzi skrajne emocje. Lawina komentarzy na temat kontrowersyjnego reality

Joanna Stawczyk

