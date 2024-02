Internauci z niecierpliwością czekali na wywiad z Andrzejem Dudą, który ma pojawić się na "Kanale Zero". Materiał miał zostać opublikowany 2 lutego o godz. 20:00. Krzysztof Stanowski musiał jednak poinformować swoich obserwatorów o istotnym opóźnieniu.

Duda na Kanale Zero. Stanowski przeprasza za opóźnienie Fot. X.com/KPRP

Stanowski zaliczył wpadkę. Wywiadu z Dudą na Kanale Zero nie było na czas

Wywiad z Andrzejem Dudą pojawi się na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego, ale później niż było to pierwotnie zapowiadane. Godzina emisji została nagle zmieniona z 20:00 na 20:30, o czym poinformował Krzysztof Stanowski. "Będzie malutkie opóźnienie, walka z uploadem" – napisał na swoim profilu w serwisie X.com.

Jak już pisaliśmy w naTemat, Andrzej Duda był pierwszym gościem "Kanału Zero", czyli nowej inicjatywy Krzysztofa Stanowskiego. Wywiad z prezydentem – poza Stanowskim – poprowadził Robert Mazurek.

Stanowski podkreślał, że odbiorcy mogą liczyć na 1,5 godziny rozmowy bez cięć. W wywiadzie udzielonym jemu i Mazurkowi prezydent skomentował bieżące wydarzenia polityczne i nie tylko.

Co ciekawe, Andrzej Duda odniósł się między innymi do tego, jakie poglądy polityczne ma on, a jakie jego rodzina. Jak podkreślił prezydent, ma on inne poglądy niż jego szwagier, co nie znaczy, że się nie dogadują.