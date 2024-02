O włos od wpadki na Grammy 2024. Jedna z gwiazd odsłoniła zbyt wiele [FOTO]

Za nami gala rozdania nagród Grammy 2024. Tłumy gwiazd przeszły się po czerwonym dywanie w różnych kreacjach. Jednak nie obyło się bez wpadki. Jedna z nich odsłoniła... zbyt wiele.

Wpadka na gali rozdania nagród Grammy 2024. Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w Los Angeles odbyła się 66. ceremonia wręczenia nagród Grammy. Już wiadomo, kto zdobył statuetki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Wśród triumfatorów nie zabrakło Taylor Swift czy Miley Cyrus. Szerokim echem obił się incydent z laureatem trzech statuetek w kategoriach związanych z rapem. Killer Mike podczas uroczystości został aresztowany i wyprowadzony w kajdankach.

Zanim jednak nagrody trafiły do zwycięzców na czerwonym dywanie, rzesza znanych nazwisk pozowała do zdjęć i prezentowała swoje kreacje. Jak to bywa przy takich uroczystościach gwiazdy i ich styliści "stają na rzęsach", aby dobrać taki strój, który zachwyci lub zszokuje.

Kreacje Grammy 2024. Lawrence o włos od wpadki

Przy tak oryginalnych stylizacjach nietrudno o wpadkę. Taką zaliczyłaby Charlotte Lawrence. Wokalistka wybrała na tę okazję białą suknię z mocnym wycięciem przy biuście i rozcięciem na nodze, które sięgało niemal do pasa.

Gdy pozowała do zdjęć ze swoim chłopakiem (uznany producent i autor tekstów – Andrew Watt) odsłoniła niemal... wszystko.

Nie była to jedyna kreacja Lawrence tego wieczoru. Potem zaprezentowała się w czarnym outficie.

Z kolei Lana Del Rey czy Taylor Swift postawiły na klasykę. Druga z wymienionych artystek miała na sobie białą kreację z rozcięciem, którą połączyła z czarnymi rękawiczkami. Wyglądała niemal jak księżna Kate.

Dua Lipa zdecydowała się na srebro i głęboki dekolt. Alessandra Ambrosio też wybrała suknię w podobnym metalicznym odcieniu. Gładki i maksymalnie opinający materiał podkreślał dosłownie każdy mięsień modelki.

Kat Graham również zaskoczyła maksymalnymi wycięciami. Na czerwonym dywanie pozowała w efektownej białej sukni od Stephane Rolland FW23 Couture – z trenem z peleryną i rękawiczkami sięgającymi do łokci.

O odważny projekt domu mody Masion Margiela pokusiła się Miley Cyrus. Stworzona z agrafek narzutka przywodziła na myśl strój egipskiej bogini. Do tego napuszone włosy i gwiazda prezentowała się wyjątkowo.