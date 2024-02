Trwa akcja gaśnicza podhalańskich strażaków, którzy walczą z pożarem pensjonatu w Murzasichlu koło Zakopanego. Ogień pojawił się około godz. 9 rano. – W budynku było 36 osób. Czterech mieszkańców i 32 turystów. Wszyscy wyszli z niego o własnych siłach jeszcze przed naszym przybyciem – przekazał Onetowi Andrzej Król-Łęgowski z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Pożar w hotelu na Podhalu. W środku było wielu turystów Fot. NewsLubuski/East News

Pożar wybuchł w pensjonacie w Murzasichlu koło Zakopanego (woj. małopolskie). W rozmowie z Onetem Andrzej Król-Łęgowski wyjaśnił, że płonie poddasze w budynku mieszkalno-pensjonatowym. Trwa akcja gaśnicza.

Pożar w pensjonacie na Podhalu

– Turyści, którzy przebywali w obiekcie to goście indywidualni. Są wystraszeni, ale opuścili budynek jeszcze przed naszym przyjazdem. Podobnie czterech stałych mieszkańców domu. Cały czas gasimy ten pożar. Nie jest on bardzo duży, ale trudny do zlokalizowania. Ogień jest bowiem pod dachem. Dokładne przyczyny jego powstania wykaże zapewne śledztwo, ale wygląda to wstępnie na zaprószenie od niesprawnego przewodu kominowego. – opisał rzecznik PSP w Zakopanem.

Według strażaka, na razie nie wiadomo, czy turyści będą mogli wrócić do pensjonatu po zakończeniu akcji gaśniczej. W gaszeniu pożaru uczestniczą zawodowi strażacy z Zakopanego i ich druhowie ochotnicy z lokalnych jednostek OSP.

Czytaj także: https://natemat.pl/539246,makabryczny-pozar-pod-wyszkowem-nie-zyje-babcia-i-wnuczka