On pokazuje, jak je surowego kurczaka. Absolutnie... tego nie naśladuj!

Weronika Tomaszewska

N a Instagramie, pokazuje jak je surowego kurczaka "aż zaboli go brzuch". W dodatku popija go żółtkami. Eksperyment Johna cieszy się ogromną popularnością. Jest to jednak zdecydowanie niezdrowe.