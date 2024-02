Katarzyna Cichopek niedawno rozstała się z TVP. Została odsunięta od prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie". Czy teraz przejdzie do Polsatu? Tak sprawę skomentował dyrektor programowy Edward Miszczak.

Edward Miszczak o Katarzynie Cichopek. Fot. Pawel Wodzynski/East News // fot Adam Jankowski/REPORTER

Katarzyna Cichopek przez ostatnie trzy lata była prowadzącą "Pytania na śniadanie". Tworzyła tam duet z Maciejem Kurzajewskim. Po zmianie władzy i roszadach na Woronicza, nową szefową formatu została Kinga Dobrzyńska.

Cały zespół gospodarzy został "wymieniony" na nowych prezenterów i prezenterki. Pożegnano się także z aktorką i dziennikarzem. Cichopek w TVP współpracowała także przy "M jak miłość", gdzie od wielu lat grała Kingę Zduńską.

Fani zaczęli się zastanawiać, czy także z serialu gwiazda zostanie zwolniona. Przedstawiciele produkcji przekazali mediom, że odcinki z udziałem postaci Cichopek są zaplanowane jeszcze na ten rok.

Cichopek przejdzie do Polsatu?

A co dalej? Czy gwiazda zamierza spróbować swoich sił u konkurencji? W jednym z najnowszych wywiadów Edward Miszczak, który od początku zeszłego roku jest dyrektorem programowym Polsatu, wypowiedział się na temat potencjalnej współpracy z Cichopek.

Jego słowa są mocno sugestywne. – Co do Kasi Cichopek, to nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pracujemy nad programem porannym –powiedział dla jastrząbpost.pl. Dodajmy, że o pracach nad śniadaniówką Polsatu mówi się już od jakiegoś czasu.

Zarobki Cichopek po zwolnieniu z "PnŚ"

Po roszadach w TVP portfel Cichopek uszczuplił się o dochód z występów w "PnŚ". Gwiazda nie może jednak narzekać na zupełny brak pieniędzy. Ostatnio "Super Express" zwrócił uwagę na jeszcze inny sposób zarabiania pieniędzy przez prezenterkę.

Niemal każdego Katarzyna wstawia zdjęcia na swój profil w mediach społecznościowych. I to nie są zwyczajne fotografie. Tabloid ustalił, że Cichopek przy każdej możliwej okazji reklamuje stroje kąpielowe czy okulary przeciwsłoneczne.

"Oznacza na fotce markę, z której pochodzi jej stylizacja, oraz showroom. Za jeden sponsorowany post na Instagramie gwiazda 'M jak miłość' może dostać od 5 do nawet 10 tys. zł" – czytamy.