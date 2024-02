Samsung łączy siły z marką Piesotto. To innowacyjne rozwiązaniami dla opiekunów psów

Samsung rozpoczął współpracę z polską marką Piesotto pod hasłem "Wezwij posiłki". Piesotto jest producentem zdrowego, świeżo gotowanego jedzenia dla psów. Ideą tego partnerstwa jest kompleksowe zadbanie zarówno o zdrową dietę naszych pupili jak i porządek w domu, w którym mieszkają zwierzaki – z pomocą odkurzacza bezprzewodowego z serii Bespoke Jet. Współpraca to również odpowiedź Samsung na potrzeby opiekunów psów, którzy chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań w codziennej opiece nad zwierzętami oraz porządkach.

Fot. materiały prasowe

Bespoke Jet: odkurzacz, któremu sierść niestraszna!

Mieszkanie z psiakiem to radość, zabawa i wspólne leżenie na kanapie, ale również codzienne spacery, dbanie o zdrowie oraz pielęgnacja. Każdy opiekun wie, że jednym z elementów odpowiedniej pielęgnacji psa jest dbanie o jego sierść. Regularne czesanie utrzymuje dobry wygląd i pomaga częściowo zapanować nad jej wypadaniem, które jest naturalnym procesem dla każdego psa.

A to z kolei wiąże się z koniecznością częstszego odkurzania w domu. Wówczas dobrze zaopatrzyć się w odkurzacz, który ułatwi nam codzienne odkurzanie sierści wygodnie, skutecznie, a do tego higienicznie. Odkurzacze bezprzewodowe Bespoke Jet posiadają szereg rozwiązań i technologii, które doceni każdy opiekun zwierzaka. Główna elektroszczotka Jet Dual skutecznie usuwa sierść z dywanów i twardych podłóg, a mini elektroszczotka Pet Tool+ to pogromca sierści z kanap, foteli, materacy, a nawet samochodowej tapicerki.

Jednak to, co przemawia najbardziej za wyborem odkurzacza z linii Bespoke Jet to ich moc ssąca. To urządzenie, które z powodzeniem może być jednym odkurzaczem w domu, bo poradzi sobie bez problemu z wieloma zabrudzeniami, w tym sierścią naszych pupili. A po zakończonym sprzątaniu nie musimy się martwić o kłębiące się w powietrzu włosy przy opróżnianiu pojemnika.

Stacja czyszcząca All-in-One, automatycznie, a co najważniejsze higienicznie opróżnia pojemnik na kurz, nie dopuszczając do tego, by jakiekolwiek drobinki wydostały się na zewnątrz. To świetnie rozwiązanie – szczególnie dla alergików.

– Dbanie o czystość w domu i częste odkurzanie to podstawa gdy mieszkamy pod jednym dachem ze zwierzakiem. Jak jednak przyzwyczaić naszego pupila do nowego odkurzacza? Warto zadbać o komfort naszego pupila, żeby codzienne odkurzanie nie było dla niego źródłem stresu, tylko normalnym elementem dnia. Przede wszystkim należy do sprawy podejść w kilku etapach. Odkurzacz, który może stać na widoku jak Bespoke Jet to dobra opcja ponieważ wtedy zwierzak może stopniowo przyzwyczaić się do jego obecności. Następnie dobrze jest nagradzać przy nim psa i zostawiać smaczki w jego otoczeniu. Kolejny etap to stopniowe włączanie odkurzacza, aby mógł na spokojnie przyzwyczaić się do jego dźwięków. – podsumowuje Michał Santorski, ze szkoły Control Dog, behawiorysta oraz trener, opiekun psiego aktora Falko.

Piesotto ugotuje dla Twojego psa, a Ty będziesz mieć czas na to, co najważniejsze: zabawę z pupilem!

Odpowiednia, zbilansowana dieta to podstawa zdrowia każdego psa. Przygotowanie posiłku z odpowiednią ilością składników odżywczych, witamin i minerałów wymaga zaangażowania i czasu. I tutaj z pomocą przychodzi marka Piesotto. To zdrowa alternatywa dla tradycyjnych karm: świeże posiłki dla psa dostarczane w modelu subskrypcyjnym. Dzięki temu paczka Piesotto pojawia się pod Waszymi drzwiami dokładnie wtedy, gdy kończą Wam się zapasy.

To również wygoda i pewność, że jedzenie będzie dobrze zbilansowane, dobrane pod kątem kaloryczności do potrzeb psa i odpowiednio uzupełnione o naturalne suplementy. Piesotto oferuje świeżo ugotowane jedzenie bez zbóż, ryżu, wzmacniaczy smaku i konserwantów. Przepisy ułożyli certyfikowani dietetycy, bazując tylko na składnikach jakości Human Grade. W praktyce oznacza to, że Ty i Twój pies możecie jeść z jednej miski, pod warunkiem, że jest w niej Piesotto.

To także opcja, którą docenią wszyscy – opiekun psów z problemami żołądkowymi, alergiami lub problemami z sierścią lub skórą. Dzięki prostemu składowi i najwyższej jakości składników, mają pewność co zjada pies, a problemy szybko znikają. A to wszystko w odpowiednio wymierzonych porcjach i z wygodną dostawą pod Twoje drzwi.

Promocja trwa od 01.02 do 10.03.2024 r. lub do wyczerpania puli kwotowej przeznaczonej na Prezenty/Vouchery (tj. kwoty 70 000 zł brutto).

Promocja dotyczy wszystkich modeli odkurzaczy bezprzewodowych z serii Bespoke Jet. Wartość vouchera wynosi 300 lub 400 zł brutto. Otrzymany voucher jest ważny do 30.09.2024 r.

Pełna lista modeli z przypisaną wartością vouchera Piesotto, szczegóły i ograniczenia promocji w regulaminie na wezwijposilki.samsung.pl.