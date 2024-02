Co dalej z CPK? Donald Tusk wygłosił jasne stanowisko w tej sprawie

Od kilku dni toczy się gorąca dyskusja, co dalej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. W sprawie wypowiedział się właśnie premier Donald Tusk.

Co dalej z CPK? Donald Tusk zabrał głos w dyskusji. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Co dalej z CPK? Donald Tusk zabrał głos w dyskusji

"Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" – napisał premier Donald Tusk.

Przypomnimy, że Centralny Port Komunikacyjny to jeden z flagowych projektów byłego rządu PiS. Nie udało się go dobrze zacząć, ale dla wielu Polaków stała się koszmarem, który zmusza ich do opuszczenia swoich domów.

"Mieszkając na południowym wschodzie kraju, prędzej spodziewałam się, że w dom może trafić rosyjska rakieta czy to wystrzelona specjalnie, czy też zabłąkana niż tego, że państwo polskie zechce okraść nas z majątku naszego życia. Teraz mamy zaczynać od nowa, bo garstka ludzi chce robić interesy życia naszym kosztem?" – pisała Anna z Wólki Orłowskiej (woj. lubelskie). Jest to fragment wpisu na stronie "Skreśleni przez CPK" na Facebooku. Szerzej piszemy o tym tutaj.

PiS nadal broni pomysłu ws. budowy CPK

W ostatnich dniach na nowo rozgorzała dyskusja, czy warto go budować. PiS oczywiście broni swojego pomysłu.

"Skoro nie CPK, skoro nieduże nowoczesne porty, skoro niestabilne i czyste elektrownie atomowe, skoro nie fabryka Intela, to jaki jest pomysł tego rządu na rozwój Polski?" – dopytywał ostatnio były premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei latem zeszłego roku spółka budująca CPK pokazała, jak może wyglądać nowe lotnisko. Jak opisywał nasz serwis InnPoland, w wielkim atrium mają się zbiegać drogi pasażerów samolotów, pociągów i innych środków komunikacji.

Poza atrium i terminalem, trzecim kluczowym elementem ma być dworzec kolejowy. Miałoby się na niego składać sześć podziemnych peronów (12 torów) obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne. Wszystko jest tak zaprojektowane, by pasażerowie poruszali się z pociągu na samolot pod dachem i w razie czego nie zmokli.

CPK wówczas zapewniało, że pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 roku. Szczegóły są w tym tekście InnPoland.

Czytaj także: https://natemat.pl/428989,flagowy-projekt-pis-rujnuje-zycie-polakow-protesty-przeciw-cpk