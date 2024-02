T o obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich tych, którzy przywiązują dużą wagę do nowoczesnej profilaktyki, zdrowego stylu życia oraz integralnego podejścia do zdrowia. Na początku marca tego roku stadion miejski w Warszawie użyczy swoich progów dla kolejnej już edycji Kongresu Medycyny Integralnej, który buduje świadomość o nierozerwalnym związku ciała, ducha i umysłu.





Kongres Medycyny Integralnej: „Świat w pełni zdrowia”

Artykuł PR Fundacji Bądź i Fundacji Legii

