Aktywista od Kai Godek wygłosił w Sejmie tyradę o LGBT. Hołownia nie wytrzymał

Agnieszka Miastowska

S zymon Hołownia został zmuszony do wyrzucenia z obrad Sejmu Krzysztofa Kasprzaka, inicjatora społecznej ustawy. Stało się to po jego homofobicznej wypowiedzi. Kasprzak całe swoje przemówienie dotyczące osób LGBT już rozpoczął od zdania: "Izba zdecyduje dziś czy potencjalni gwałciciele dzieci będą mieli do nich łatwy dostęp". Potem było tylko gorzej.