Pogodowa "bomba ciepła" nieźle namieszała. Takiej sytuacji nie było od lat, IMGW wydał alerty

N ormalnie w lutym powinien leżeć śnieg i doskwierać siarczysty mróz. Ale przez zmiany klimatyczne mamy to, co teraz widać za oknem, czyli jakieś 10-14 stopni na plusie i deszcz. To ma swoje dalsze skutki, o których mówi w swoich alertach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.