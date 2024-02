Niesamowity czyn ratowników z Kołobrzegów. Przejechali 700 km i uratowali 6-miesięcznego pieska

Adam Nowiński

T akie historie pokazują, że w ludziach istnieje przeogromne dobro, które co jakiś czas daje o sobie znać. Ratownicy morscy z Kołobrzegu przejechali przeszło 700 km w okolice Kuligowa nad Bugiem. Wszystko po to, żeby uratować psa, który od pięciu dni był odcięty od suchego lądu. Kiedy dotarły do nich doniesienia, że ten nie rusza się i skamle cały dzień, postanowili działać.