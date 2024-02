Wraca sprawa "cudu" w Topoli. Kuria w Kielcach wydała specjalne oświadczenie

Kuria w Kielcach opublikowała specjalne oświadczenie dotyczące wydarzenia, jakie miało miejsce w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Topoli z 2022 roku. Dopiero teraz udało się ustalić, co tam się wydarzyło i czy był to "cud".

Oświadczenie opublikowała Kuria Diecezjalna w Kielcach. "W związku z wydarzeniem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Topoli w dniu 27 listopada 2022 r. dotyczącym znalezienia na posadzce kościoła komunikantu, który po umieszczeniu w specjalnym naczyńku tzw. vasculum przybrał barwę ciemnoczerwoną, Biskup Kielecki Jan Piotrowski dnia 6 grudnia 2022 r. powołał komisję do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego" – czytamy w tym komunikacie.

Jak podano, komisja "przesłuchała osoby, które miały wiedzę o wydarzeniu i podjęła decyzję o przewiezieniu vasculum z komunikantem z parafii Topola do tabernakulum w kaplicy znajdującej się w domu biskupim, czego dokonano w dniu 21 grudnia 2022 roku".

Sprawie przyjrzeli się naukowcy. "Cudu" nie było

Później materiał został przekazany do Ośrodka Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pracujący tam zespół specjalistów stwierdził, że "na podstawie uzyskanych danych można wyjaśnić naturalny, tłumaczony mechanizmami przyrodniczymi, charakter pochodzenia dostarczonej do badania czerwonej zmiany barwnej".

"Wobec tego należy stwierdzić, że wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego" – podsumowano.

Czym jest cud eucharystyczny?

Za taki uważany jest zespół zjawisk związanych z sakramentem Eucharystii, który są uznawane przez katolików i prawosławnych za nadprzyrodzone. Kościół w swojej historii uznał za prawdziwe 132 cuda eucharystyczne.

