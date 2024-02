Nowy król rotacyjny w Malezji. Tak, dobrze czytacie, w tym kraju mają "rotacyjnego króla"

Chociaż stanowisko marszałka rotacyjnego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nabrało w Polsce zarówno popularności jak i – wśród niektórych – pejoratywnego znaczenia, jest kraj na świecie, gdzie stanowisko rotacyjnego monarchy traktuje się z ogromną powagą. Tym krajem jest Malezja – powierzchniowo nieco większa od Polski, znana niegdyś jako jeden z tygrysów rozwoju gospodarczego Azji Południowo-Wschodniej.

Fot. Hasnoor Hussain / Associated Press / East News

Położona pomiędzy Singapurem a Tajlandią Malezja jest federalną monarchią elekcyjną, która w tak wyjątkowy i jedyny sposób na świecie dokonuje zmiany głowy państwa. Malezja rozpoczęła pierwszy miesiąc nowego roku pod panowaniem króla będącego jednocześnie sułtanem stanu Pahang, a zakończyła pod przewodnictwem nowego władcy– sułtana Ibrahima Iskandara, wywodzącego się z graniczącego z Singapurem stanu Johor.

Ostatniego dnia stycznia bieżącego roku Ibrahim Iskandar został zaprzysiężony jako 17 król Malezji, którego oficjalna nazwa w języku malezyjskim brzmi Yang di-Pertuan Agong. Ceremonia ta miała miejsce w stolicy kraju Kuala Lumpur w obecności premiera Malezji, Anwara Ibrahima, rządu, pozostałych sułtanów wchodzących w skład tzw. Konferencji Władców (Conference of Rulers) oraz rodzin królewskich.

Konferencja Władców została powołana jeszcze w 1897 r. w miasteczku Kuala Kangsar w stanie Perak w ówczesnych Sfederowanych Stanach Malajskich (Federated Malay States), będących wówczas pod kontrolą Londynu. Od uzyskania niepodległości w 1957 r. 9 władców stanów (sułtanów) co 5 lat przekazuje sobie tron.

Chociaż kraj składa się z 13 stanów i 3 tzw. terytoriów federalnych, to jednak tylko 9 z nich ma prawo głosu w Konferencji ze względu na to, że właśnie tylko te 9 stanów pozostaje we władaniu sułtanów i ich rodzin. Pozostałe, jak na przykład położone na wyspie Borneo Sarawak i Sabah rządzone są przez gubernatorów (Yang di-Pertua Negeri).

Chociaż oficjalny wybór Ibrahima Iskandara przez Konferencję nastąpił 27 października zeszłego roku, to kolejność przekazywania tronu jest z góry – na zasadzie rotacji – ustalona i doskonale znana więc był to wybór czysto formalny.

Teka wicekróla powierzona została sułtanowi Nazrin Shah, rządzącemu stanem Perak, który zgodnie z planem po 5 latach przejmie tron Malezji z rąk obecnego króla.

Chociaż rola władcy tego południowoazjatyckiego kraju jest w głównej mierze ceremonialna, to do niego należy m.in. stanie na straży religii i obrona islamu jak również tradycji malajskiej. Król jest też nominalnym przywódcą sił zbrojnych. Istotne przejawy życia politycznego kraju, takie jak mianowanie nowego rządu czy jego odwołanie, nie mogą się odbyć bez jego zgody.

Malezyjski król ma prawo łaski wobec skazanych. Stało się tak w 2018 r. kiedy obecny premier Malezji, Anwar Ibrahim, skazany w 2014 na 5 lat więzienia za sodomię, został ułaskawiony przez ówczesnego króla Muhammada V.

Nowy król jest jedynym malajskim władcą posiadającym własną armię, a na ceremonię złożenia przysięgi w Kuala Lumpur przyleciał na pokładzie własnego samolotu – Boeinga 737. Jest multimiliarderem, którego majątek Bloomberg wycenia na kwotę ponad 5,7 miliardów dolarów amerykańskich.

Na nowym stanowisku rocznie otrzymywać będzie pensje w wysokości 1,054,560 ringgitów malezyjskich (czyli około 895,000 złotych). To znacznie więcej niż dotychczasowo wypłacane mu 27,000 ringgitów, które jako sułtan stanu Johor otrzymywał co miesiąc.

Siedemnasty Yang di-Pertuan Agong zamierza skupić się m.in. na poprawie i pogłębieniu jedności w wieloetnicznej Malezji, kraju który zamieszkują wyznawcy kilku religii oraz wielu grup etnicznych. Dążyć też będzie do wzmocnienia politycznej stabilności na mocno podzielonej scenie politycznej Malezji.

Będąc władcą stanu Johor od 2010 r. dał się poznać jako zwolennik postępu i rozwoju inicjatyw lokalnych, angażujący się w działania dotyczące ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego południowo malezyjskiego stanu Johor. Zdecydowany przeciwnik korupcji, dyskryminacji rasowej czy podziałów etnicznych, którego ulubionym sportem jest polo; Ibrahim znany jest w Malezji z miłości do wypraw motocyklowych.

Urodził się w 1958 r. jako najstarszy syn i trzecie dziecko Sułtana Iskandara. Jego ojciec poznał swoją przyszłą żonę poznał podczas studiów w Anglii. Josephine Ruby Trevorrow – po przejściu na islam przybrała imię Khalsom binti Abdullah. Ślub obojga odbył się w 1956 r. i nie przetrwał próby czasu, kończąc się rozwodem kilka lat później w 1962 r.

Do 30.01 Malezją rządził wywodzący się ze stanu Pahang król Abdullah (ur. w 1959 r). Razem z żoną Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah tworzyli dość lubianą w kraju parę królewską, która starała się być blisko zwykłych mieszkańców.

Drugą żoną Abdullaha, która nie udzielała się w trakcie jego panowania, schodząc na dalszy plan, jest aktorka Cik Puan Julia binti Abdul Rais. Poprzedni król Malezji ma z nią 3 córki. Co ciekawe Tunku Azizah – pierwsza żona Abdullaha - jest siostrą obecnego nowego króla Malezji. Siostra oddała poniekąd pałac królewski swojemu bratu, Sułtanowi Ibrahamowi Iskandarowi, nowemu 17 królowi Malezji. Daulat Tuanku! Niech żyje król! (jak w malajskim wołają do swojego władcy Malezyjczycy).

Z Kuala Lumpur Przemysław Zaręba.