Wpadka podczas występu Darii Zawiałow. Za drugim razem trudno było ukryć stres

Agnieszka Miastowska

We wtorek 13 lutego odbyła się Gala Bestsellerów Empiku, która oczywiście była transmitowana na żywo, a więc mogły zdarzyć się na niej nieprzewidziane sytuacje. I to stało się akurat w czasie występu Darii Zawiałow. O ile za pierwszym razem artystka wybrnęła z sytuacji z uśmiechem, to za drugim widać było po niej stres. – Kochani, znowu ta sama sytuacja. (...) Może być tak, że nie wystąpimy... – oznajmiła na scenie.