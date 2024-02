Obajtek sprytnie rozegrał porażkę PiS. Ujawniono, co zrobił z majątkiem

Dorota Kuźnik

K P76 Fundacja Rodzinna – tak nazywa się podmiot, do którego formalnie trafił majątek Daniela Obajtka. Ta została założona gdy było już wiadomo, że PiS przegrało wybory. Koalicja rządząca zapowiadała, że zaczyna czyszczenie spółek z "tłustych kotów", a ówczesny prezes Orlenu postanowił się zabezpieczyć. Założenie fundacji to zresztą ruch, który może być kluczowy w kontekście śledztwa ws. fuzji Lotosu. To ruszyło w styczniu, a jego skutki mogą być - potencjalnie - bardzo bolesne dla Obajtka.