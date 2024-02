Co musisz wiedzieć przed przyjęciem małego kotka do domu?

Chociaż Światowy Dzień Kota obchodzimy oficjalnie 17 lutego, to miłośnicy tych zwierząt wiedzą, że kocie święto trwa przez cały rok. Każdy dzień z kocim przyjacielem jest niezwykły, a badania potwierdzają, że pozytywna relacja z czworonogami niesie za sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Przyjęcie mruczącego członka rodziny do domu to pierwszy krok rozpoczynający długą, ekscytującą przygodę. Oto kilka rzeczy, o których każdy opiekun powinien wiedzieć, aby zapewnić swojemu maluchowi najlepszy start w życie.

Foto mat. prasowe

Kocięta są urocze i bardzo łatwo się w nich zakochać, dlatego szybko stają się pełnoprawnymi członkami rodzin. Aby kot był szczęśliwy, bardzo ważne jest, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę, dlatego przed powitaniem go w domu upewnijmy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby zaspokoić jego potrzeby i pomóc poczuć się dobrze w nowym otoczeniu. Odpowiedzialną opieką odwdzięczamy się zwierzętom za radość, którą wnoszą do naszego życia.

Potrzeby behawioralne, uniwersalne dla wszystkich kotów, to m.in. poczucie bezpieczeństwa, pozytywna relacja z opiekunem, dostęp do właściwego pokarmu i wody, możliwość drapania, realizacja instynktu łowieckiego, aktywność fizyczna oraz odpowiednia przestrzeń do życia.

Jaka dieta dla kota juniora?

Kocięta są małe, ale ich potrzeby żywieniowe ogromne. To ważne, aby rosnące koty otrzymywały jedzenie dopasowane do ich wieku, aby wspierać zdrowy wzrost i rozwój. Pamiętajmy o tym, że rozmiary żołądków rosnących kotów nie są duże, dlatego też mruczki powinny otrzymywać pokarm w mniejszych porcjach, ale często.

Prawidłowe żywienie kociąt zależy od ich wieku. Od 2 - 4 tygodnia maluchy, które wciąż piją mleko mamy, mogą zacząć jeść także mokre pełnoporcjowe karmy gotowe przeznaczone dla juniorów. W wieku 3-4 tygodni życia do diety małych kotków można wprowadzać także suchą karmę. Początkowo moczy się ją w wodzie lub preparacie mlekozastępczym, stopniowo przechodząc do podawania suchych granul. Odsadzenie dietetyczne, czyli odstawienie od żywienia mlekiem matki przypada między 6 a 8 tygodniem i od tego momentu w żywieniu kociąt powinno się stosować wyłącznie karmy gotowe specjalnie opracowane dla juniorów. W dziennej porcji zawierają one wszystkie niezbędne składniki odżywcze oraz energię potrzebne rosnącym organizmom – tłumaczy Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Najlepszy pokarm dla kota jest kompletny, zbilansowany, bezpieczny, strawny, odżywczy i smaczny, czyli - jednym słowem - pełnoporcjowy. Takie cechy spełnia wysokiej jakości jedzenie gotowe, zarówno w postaci suchych granulek, jak i mięsistych kawałków w sosie, galaretce, musie czy soczystym pasztecie.

Jak przygotować dom na przyjęcie kocięcia

Zanim w Twojej rodzinie pojawi się młody mruczek zadbaj o odpowiednie, bezpieczne i przytulne miejsce, w którym będzie mógł spać i odpoczywać takie jak np. domek – drzewko dla kotów, który nie tylko pozwala na relaks, ale także zaspokaja potrzebę drapania i aktywności fizycznej. Przygotuj miseczki na pokarm i wodę, odpowiednią kuwetę oraz kocie zabawki. Niezwykle istotne jest podawanie świeżej wody w czystych naczyniach ustawionych w różnych miejscach mieszkania i zawsze co najmniej kilkadziesiąt centymetrów od pojemniczka z pokarmem. Dodatkowo oba naczynia muszą być oddalone od kuwety. Koty najchętniej piją wodę „w ruchu”, dlatego świetnym pomysłem są specjalne kocie fontanny. Wybierz także stabilny transporter, który jest wystarczająco duży, by kotek zmieścił się w nim, kiedy już dorośnie. Przyda się on podczas wizyty u lekarza weterynarii, na którą warto umówić się kilka dni po przybyciu malucha.

Pamiętajmy również, że zabawa wpływa pozytywnie na dobrostan mruczka, a także pozwala na budowanie i wzmacnianie relacji z opiekunem. Nie ma lepszego sposobu, by zaspokoić naturalny instynkt łowiecki kota niż zabawa z nim. Parę kilkuminutowych sesji w ciągu dnia, podczas których kotek będzie z zaangażowaniem śledził, gonił i chwytał ulubione zabawki, przyniesie mu radość i aktywność niezbędną do prawidłowego rozwoju.

Obserwowanie, jak Twoje kocię zdrowo rośnie jest niezwykłym doświadczeniem, dającym niesamowitą radość wszystkim członkom rodziny. Chociaż każdy dzień miłośnika kotów to wyjątkowe święto, to każdy powód jest dobry, aby docenić Twojego ulubieńca, a najlepszym prezentem z okazji Światowego Dnia Kota będzie wspólnie spędzony czas na aktywnej zabawie i nagradzanie mruczka zdrowymi smakołykami.