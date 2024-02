Czego wymagamy od auta do miasta? Musi wygodnie, bezpiecznie i oszczędnie pomagać w załatwianiu spraw życia codziennego. Rynek pęka w szwach od propozycji samochodów miejskich, jednak żaden model nie ma tylu mocnych argumentów, co Toyota Yaris Cross, japoński reprezentant miejskiego segmentu B-SUV.

Toyota Yaris Cross to rynkowy ewenement, który w krótkim czasie zbudował sobie silną pozycję w segmencie SUV-ów segmentu B. To synonim wielkomiejskiego stylu, zwinności i bezpieczeństwa, ale również oszczędności, wynikającej z obecności w ofercie hybrydowego układu napędowego czy pewności prowadzenia i dynamiki, zapewnianej przez opcjonalny, inteligentny napęd na wszystkie koła AWD-i. W tak kompaktowym opakowaniu ciężko prosić o więcej, co podkreśla nieustannie rosnące zainteresowanie tym modelem

Szybko po rynkowym debiucie Toyota Yaris Cross zdobyła miano miejskiego bestsellera. Sukces miała niemal gwarantowany, gdyż miejski SUV - podobnie jak spokrewniony z nią miejski hatchback Toyota Yaris - bazuje na płycie podłogowej GA-B z rodziny TNGA, która cechuje się wysoką sztywnością i dobrymi właściwościami jezdnymi w kompaktowej formie.

Toyota Yaris Cross wyróżnia się wśród reszty potencjalnych kandydatów na wymarzony samochód miejski także bardzo bogatym wyposażeniem w standardzie. Na pokładzie każdego egzemplarza znajdziemy dodatki, za które w autach innych marek często trzeba dopłacać. Mowa tu chociażby o dużym kolorowym ekranie dotykowym z nowoczesnymi multimediami, łączności Apple CarPlay i Android Auto (w wyższych wersjach wyposażenia działającej bezprzewodowo), długiej liście systemów wspomagających kierowcę z rodziny T-MATE, jak np. adaptacyjny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu czy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Toyota Yaris Cross Hybrid - idealna w każdych warunkach

Wszechstronna, dzielna i oszczędna - Toyota Yaris Cross to mieszczuch pełen cech pożądanych w tej klasie aut. Kompaktowe wymiary i świetna zwrotność sprawiają, że na wąskich uliczkach ten miejski SUV czuje się jak ryba w wodzie. Ponadto spory prześwit i inteligentny, niemal niespotykany w tym segmencie napęd na wszystkie koła (AWD-i), czynią Toyotę Yaris Cross nieustraszoną w starciu z wysokimi krawężnikami czy stromymi, górskimi podjazdami. I to o każdej porze roku.

Hybrydowy napęd z kolei sprawia, że Yaris Cross jest solidnym kandydatem do startów w rajdach o kropelce, w których liczy się uzyskanie jak najniższego zużycia paliwa. W warunkach miejskich hybrydowa Toyota Yaris Cross zużywa średnio tyle paliwa, co średniej klasy motocykle (od 4,4 l/100 km). W życiu codziennym ciężko nie poczuć większego komfortu, jaki przy wsiadaniu i wysiadaniu zapewnia podwyższony prześwit czy dostępna opcjonalnie elektrycznie otwierana klapa bagażnika (którego pojemność może wynosić nawet do 397 litrów lub do 320 litrów wersji z napędem AWD-i), gdy nasze ręce są zajęte trzymaniem toreb z zakupami.

Yaris Cross to kolejny SUV Toyoty, w którym niewielki apetyt na paliwo idzie w parze ze świetnymi osiągami i możliwościami. Opcjonalny inteligentny napęd na wszystkie koła AWD-i jest realizowany za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego przy tylnej osi. Zapewnia on lepszą przyczepność oraz stabilność podczas przyspieszania i jazdy w zakrętach, a także większe poczucie bezpieczeństwa na śliskich nawierzchniach.

Toyota Yaris Cross - zalety innowacyjnego napędu hybrydowego

Toyota Yaris Cross Hybrid to więcej niż tylko gwarancja niskiego zużycia paliwa. To także elastyczność w ruchu miejskim i dynamika, która zapewnia większy komfort na drodze. SUV z napędem Hybrid Dynamic Force 1.5 o mocy 116 KM pewnie i z gracją przeciska się po miejskiej dżungli, emitując przy tym niewielkie ilości dwutlenku węgla (od 101 g/km CO2). Toyota Yaris Cross Hybrid to także wybór bezpieczny, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie japońskich inżynierów oraz bogactwo systemów bezpieczeństwa czynnego, które otrzymujemy w standardzie.

Jak Toyota Yaris Cross Hybrid wpisuje się w globalne trendy w motoryzacji?

Praktycznie wszyscy producenci samochodów dążą dzisiaj do zrównoważonej mobilności, jednak Toyota podchodzi do tego tematu kompleksowo i podąża kilkoma ścieżkami jednocześnie. Równolegle oferowane są auta z układami hybrydowymi, hybrydy typu plug-in, modele w pełni elektryczne oraz te zasilane ogniwami paliwowymi, które wytwarzają prąd z wodoru bezpośrednio pod maską auta. Bardzo istotny udział w obniżaniu poziomu emisji CO2 mają jednak te pierwsze, gdyż to właśnie samochody hybrydowe stanowią największą część światowej sprzedaży japońskiej marki.

Hybrydy są bowiem doskonałym sposobem na spopularyzowanie zelektryfikowanych napędów tam, gdzie infrastruktura ładowania aut elektrycznych nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta, a większość elektrowni nadal bazuje na spalaniu paliw kopalnych. Klienci chętniej wybierają hybrydy od klasycznych wariantów benzynowych, czego świetnym przykładem jest właśnie Toyota Yaris Cross Hybrid - już ponad 90% egzemplarzy sprzedanych w Europie ma napęd hybrydowy.

Toyota Yaris Cross Hybrid jest dla segmentu B-SUV powiewem świeżego powietrza. Jest także świetnym dowodem na to, że dynamika i elastyczność mogą grać z ekologią w jednej drużynie, a miejski samochód nie musi być pozbawiony za rozsądne pieniądze może być pełen nowatorskich rozwiązań.