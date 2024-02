Wizyta w banku może relaksować? Nietypowy "zielony" oddział można odwiedzić w Warszawie

Jeżeli placówki banków kojarzą się wam tylko z surowym korporacyjnym sznytem i biurowymi krzesłami w poczekalni, to będzie duże zaskoczenie. Bo jak inaczej nazwać tężnię solankową w centrum biura, wysokie zielone ściany żywych roślin i strefę z wygodnymi fotelami, w której można napić się kawy? Nowy oddział Credit Agricole w Warszawie przekonuje, że przyjazne otoczenie daje lepszy klimat dla rozmów o pieniądzach. I że komfortowe wnętrze sprzyja zarówno klientom, jak i pracownikom.

Fot. materiały prasowe Credit Agricole

Bank Credit Agricole otworzył w Warszawie swoją pierwszą placówkę flagową. Nowy oddział można znaleźć na parterze biznesowego kompleksu Warsaw Hub. Wśród wielu biur międzynarodowych korporacji i licznych start-up’ów, to miejsce wizualnie wyróżnia się zielenią i nietypowym - jak dla banków - projektem wnętrza.

Pomysł na to wnętrze był inspirowany naturą. Udało się pogodzić estetykę z funkcjonalnością, wygodą i wysokimi standardami i kulturą obsługi klienta przez sztab kompetentnych doradców. Ilona Serdyńska dyrektorka placówki Credit Agricole

Placówka już z ulicy zza szyb przyciąga wzrok zielenią. Wewnątrz widzimy, że zaprojektowana jest na bazie koła i podzielona na zaokrąglone przestrzenie. Zaokrąglone są też kształty mebli oraz ekrany na ścianach. Do tego miękkie fotele i krzesła, dywanowe wykładziny, tapicerowane panele i winylowe tapety na ścianach. Dużo drewna, filcu. Dzięki tężni powietrze jest świeże, wyraźnie nawilżone.

Klienci, którzy pierwszy raz wchodzą do oddziału, są pozytywnie zaskoczeni. Duże wrażenie już od progu robi tężnia. Bardzo często chętnie przesiadują na wygodnych fotelach, piją kawę. Czasem nawet już po zakończeniu spotkania z doradcami korzystają z tej przestrzeni, zajmują się chwilę swoimi sprawami na telefonach i laptopach. To nowe doświadczenie, bo w tradycyjnych oddziałach zwykle po załatwieniu bankowych formalności pędzą od razu do wyjścia. Ilona Serdyńska dyrektorka placówki Credit Agricole

Centralna strefa placówki nazywana jest „epicentrum”. Nie tylko dlatego, że znajduje się w środku lokalu. Symbolizuje pełne skupienie na potrzebach klienta. Projekt ma komunikować spójność: wyjątkową obsługę klienta w wyjątkowym otoczeniu.

Choć do banków nie przychodzimy ani po relaks, ani na kawę, to - jak zauważa dyrektorka placówki - zielone otoczenie sprzyja zarówno klientom, jak i pracownikom. Koncepcja nowej placówki jest zresztą spójna z podejściem do obsługi klientów w Credit Agricole. Doradcy mają się przede wszystkim skupiać na budowaniu relacji i oferować klientom rozwiązania, jakich ci potrzebują. Dlaczego jednak nie robić tego w przestrzeni innej niż typowo korporacyjna?

Zależało nam stworzeniu oddziału który już od pierwszego dnia uruchomienia będzie miał zespół z wysokimi kompetencjami, więc nasi doradcy mają już doświadczenie w pracy w naszym banku. Wszyscy zauważamy, że rzeczywiście przyjemniej przychodzi się do oddziału, który jest pięknie zaprojektowany i inspirowany naturą. Ilona Serdyńska dyrektorka placówki Credit Agricole

Nowy flagowy oddział Credit Agricole w Warsaw Hub jest otwarty dla wszystkich klientów, prywatnych i biznesowych, a na spotkanie i rozmowę w dowolnej sprawie można wejść także prosto “z ulicy”.

Komfortowy dostęp do oddziału oraz zagwarantowaną wysoką kulturę obsługi będą miały tutaj osoby z niepełnosprawnościami. Do oddziału jest podjazd, a w placówce nie znajdziemy schodów: wszystkie miejsca dla klientów są ulokowane na jednym poziomie. Także toaleta dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Mamy pokój do spotkań z pętlą indukcyjną, co jest wielkim wsparciem dla osób niedosłyszących lub niesłyszących. Urządzenia samoobsługowe wyposażone są w pady dla niewidomych. Mamy również możliwość obsługi klientów w języku migowym, także poprzez aplikację, która wspiera w tym pracowników. Ilona Serdyńska dyrektorka placówki Credit Agricole

Troska o dobry klimat w nowej placówce nie jest przypadkowym konceptem, a zieleń w nowym oddziale Credit Agricole ma także inny wymiar. Działania na rzecz klimatu i gospodarki niskoemisyjnej są jednym z założeń strategicznych banku.

Placówka jest całkowicie zdigitalizowana, a w obiegu dokumentów właściwie nie używamy papieru. Praktycznie każdą można sfinalizować hybrydowo: mając przed sobą pracownika banku można potwierdzić ją na ekranie smartfona w aplikacji. To kierunek nie tylko naszego oddziału, ale wszystkich placówek Credit Agricole. Ilona Serdyńska dyrektorka placówki Credit Agricole

Klienci banków chętnie załatwiają sami swoje sprawy przez internet, ale jednocześnie lubią mieć poczucie, że mogą liczyć na wsparcie doradcy. Credit Agricole promuje to w swoich aplikacjach mobilnych: w razie jakichkolwiek pytań, problemów lub potrzeb, klienci mają łatwy kontakt z opiekunem. Mogą zadzwonić lub umówić się na spotkanie: także w nowej zielonej placówce banku w Warsaw Hub.

Koncepcję wystroju nowego oddziału Credit Agricole przygotowało studio projektowania wnętrz Musu. "Zieloną" placówkę banku można odwiedzać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.