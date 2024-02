B ył dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej za czasów PiS, a teraz będzie robił karierę w TV Republika. Jarosław Olechowski, bo to o nim mowa, jest kolejną osobą, która dołącza do prawicowej telewizji. To tam po zmianach w mediach publicznych schronienie znalazło wielu dawnych gwiazdorów anteny TVP Info. Wiadomo już, czym Olechowski będzie się zajmował.





Zasilał machinę propagandową TVP i zarabiał miliony. Wiadomo, gdzie teraz trafił Olechowski

Dorota Kuźnik

Był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej za czasów PiS, a teraz będzie robił karierę w TV Republika. Jarosław Olechowski, bo to o nim mowa, jest kolejną osobą, która dołącza do prawicowej telewizji. To tam po zmianach w mediach publicznych schronienie znalazło wielu dawnych gwiazdorów anteny TVP Info. Wiadomo już, czym Olechowski będzie się zajmował.