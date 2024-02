Gwiazda amerykańskiego rapu na Orange Warsaw Festiwal! Sprzedaż biletów już ruszyła

Już w czerwcu znowu odbędzie się jeden z największych polskich festiwali, Orange Warsaw Festival. We wtorek ogłoszono, kto wystąpi na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Line-up robi wrażenie, a pierwszą headlinerką będzie gwiazda rapu. Kiedy i gdzie można kupić bilety? Sprzedaż już ruszyła.

Kto wystąpi na Orange Festival 2024? Fot. Łukasz Kowalski/Polska Press

Orange Warsaw Festival to największy warszawski letni festiwal muzyczny, który organizowany jest od 2008 roku i rozpoczyna muzyczne lato w Polsce. Aktualnie odbywa się na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec, a organizatorem imprezy jest AlterArt, który odpowiada także za gdyński Open'er Festival.

Orange Warsaw Festival 2024: kto wystąpi? Nicki Minaj pierwszą headlinerkę

Tegoroczny Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 7-8 czerwca. We wtorek ogłoszono pierwszą headlinerkę: to Nicki Minaj, słynna amerykańska raperka i piosenkarka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swemu unikalnemu stylowi muzycznemu, ekscentrycznemu wizerunkowi i charakterystycznemu rapowaniu.

Kto oprócz Nicki Minaj wystąpi na Orange Warsaw Festival 2024? To australijska gwiazda popu, a także znany z "Idola" aktor Troye Sivan; ikona grime'u Skepta; brytyjski projekt muzyki elektronicznej Jungle; wokalistka z Wysp, autorka "Say You Love Me" i "Wildest Moments" Jessie Ware; raper Ken Carson; amerykański piosenkarz R&B Omar Apollo czy popularny angielski piosenkarz Yungblud.

Line-up Orange Warsaw Festival 2024 dopełnią: brytyjska wokalistka, autorka hitu "Strangers" Kenya Grace; amerykańsko-kameruńska artystka Libianca; estoński raper słynący z charakterystycznego stylu Tommy Cash; polski zespół hip-hopowy PRO8L3M; gwiazdy polskiego folku Kwiat Jabłoni; zdobywca pięciu Fryderyków i ubiegłoroczny członek Męskie Granie Orkiestry Mrozu; nastrojowa wokalistka Kaśka Sochacka; popowy Dawid Tyszkowski oraz nita, która brała udział w krajowych preselekcjach do Eurowizji 2024 z utworem "Thunder".

Orange Warsaw 2024: bilety

20 lutego na altersklep.pl oraz na ebilet.pl ruszyła już sprzedaż biletów Early Bird. Potrwa ona do 26 lutego lub do wyczerpania puli biletów. Regularny karnet EARLY BIRD na dwa dni kosztuje 599 zł, a bilet jednodniowy – 409 zł. Istnieje też możliwość zakupienia łączonego biletu na OWF i Open'er Warsaw Festival (3-6 lipca w Gdyni-Kossakowo) w cenie 1539 zł.

Regularne bilety będą w sprzedaży od 27 lutego do 23 maja lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Istnieje możliwość wcześniejszego startu sprzedaży Regular Tickets w wypadku wyprzedania puli Early Bird Tickets. Karnet na dwa dni będzie kosztował 659 zł, jednodniowy – 439 zł, a łączony z Open'erem – 1590 zł.

Sprzedaż biletów w ostatniej puli (Final Call Tickets) ruszy od 24 maja, chyba że wszystkie wejściówki zostaną wyprzedane wcześniej. Tutaj ceny są odpowiednio wyższe: 699 zł (karnet), 459 zł (bilet jednodniowy) i 1624 zł (pakiet łączony). Dostępne są również bilety VIP i opcje z parkingiem. Wszystkie informacje o biletach na Orange Warsaw Festival 2024 znajdziemy na oficjalnej stronie festiwalu.