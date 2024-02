SnowFest Festival już marcu. Tegoroczny line-up wywoła duże emocje

Rozpoczynamy sezon festiwalowy! I nie, nie jest za wcześnie. Jak co roku, końcówka zimy rozgrzeje wszystkich fanów energetycznych brzmień. SnowFest Festival w tym roku wystartuje 1. marca. Lineup, jak zwykle, gwarantuje świetną zabawę, ale spodziewajcie się też kilku muzycznych wzruszeń.

Fot. materiały prasowe

SnowFest Festival Powered By Tauron odbędzie się już po raz 11, tym razem w dniach 1-2 marca. Imprezę ponownie będzie gościł Szczyrk, a festiwalowe miasteczko stanie niemalże w samym jego sercu - przy głównej ulicy, pomiędzy skocznią narciarską a miejskim amfiteatrem.

Czego możemy spodziewać się w tym roku? Jak zwykle, organizatorzy zapowiadają masę atrakcji - zarówno tych muzycznych, jak i sportowych.

SnowFest: białe szaleństwo na najwyższym poziomie

Fani SnowFest wiedzą bardzo dobrze, że wyprawa do Szczyrku to okazja, aby z jednej strony, poszaleć na stokach, ale z drugiej, aby podziwiać czołówkę najlepszych riderów w Polsce. Równolegle ze SnonwFest odbywa się SnowFest Games Accelerated by Taycan, czyli jeden z największych i najbardziej widowiskowych eventów feestyle’owych w naszej Europy.

Organizatorzy obiecują, że w czasie trwania imprezy będziemy więc podziwiać “spektakularne, wysokie loty w wykonaniu zawodniczek i zawodników w kategorii Freeski oraz Snowboard”.

“Nie zabraknie również konkursu SAMSUNG BEST TRICK JAM SESSION, podczas którego zawodniczki i zawodnicy, prezentując swoje popisowe tricki, rywalizować będą nie tylko o ocenę sędziów i uznanie publiczności, lecz także o atrakcyjne nagrody” - czytamy na stronie SnowFest.

Na terenie festiwalowego miasteczka nie zabraknie też oczywiście strefy gastro. Jak co roku, pomiędzy scenami ustawią się food trucki, serwujące najróżniejsze, ale z pewnością mocno rozgrzewające i regenerujące posiłki. Mocy musi wam starczyć przez wiele, wiele godzin zabawy. Na festiwalowych scenach wystąpi bowiem w tym roku kilkunastu niesamowitych artystów.

SnowFest Festival: kto wystąpi w 2024 roku?

Headlinerami SnowFest 2024 są dwa, bardzo dobrze znane polskiej publiczności zespoły. Norweski Röyksopp z pewnością zaprezentuje przekrój swoich przebojów, takich jak "Poor Leno", "Sparks", "Eple" czy "So Easy”, które regularnie podbijały klubowe sceny. Swoją niesamowitą energią rozpali nas również Rudmimental. Możecie już teraz poćwiczyć ruchy do “Waiting all night”, kondycja na pewno się przyda.

W line-upie widnieją również takie nazwy, jak: Delta Heavy (duet który zadebiutował w 2009 roku i szybko został zauważony przez legendarną wytwórnię RAM Records), DJ Marky (debiutujący na snowfestowej scenie Brazylijczyk, legendarny reprezentant gatunku drum`n bass) i Gerd Johnson (house’owy magik, który jak nikt inny czuje parkiet i jak nikt umie popisać się swoim didżejskim warsztatem).

Reprezentacja Polski również nie rozczaruje. Swoje, uwaga, trzydziestolecie będzie świętował Kaliber 44. W związku z tym podniosłym wydarzeniem grupa zaplanowała sentymentalną podróż do swoich początków, okraszoną, przygotowanymi specjalnie z tej okazji, wizualizacjami.

Pretekstu do wspomnień dostarczy również występ kultowego składu Kamp! Tu emocje mogą być jednak zgoła inne: grupa oświadczyła, że ten rok działalności będzie ostatnim w ich 15-letniej karierze. Na emeryturę nie wybiera się natomiast Gooral, który jednak również będzie celebrował okazję do zdmuchnięcia świeczek na muzycznym torcie - w jego przypadku dwudziestu.

Szczyrkowska publiczność będzie miała, ponadto, okazję aby podzielić się wrażeniami z odsłuchu przynajmniej kilku kawałków z najnowszej płyty składu PRO8L3M. SnowFest znalazł się na szlaku ich trasy koncertowej, promującej wydawnictwo "PROXL3M”.

W Szczyrku pojawią się również: Lordofon, Św. Bass, SP:MC, MC Conrad, Ros Addiction, Last Robots czy Mike Fate. O oprawę świetlną wydarzenia zadba ponadto niezrównana na tym polu ekipa Visualism.

Bilety na SnowFest Festival dostępne są na stronie festiwalu. Spieszcie się jednak - pierwsze pule już zostały wyprzedane. Obecnie można załapać się na limitowaną pulę karnetów Late Regular.