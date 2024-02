Nie żyje gwiazda "Jamesa Bonda" i "Doktora Who". Pamela Salem miała 80 lat

Zmarła Pamela Salem, która w 1983 roku zagrała pannę Moneypenny w "Nigdy nie mów nigdy" u boku ówczesnego Jamesa Bonda Seana Connery'ego. Brytyjska aktorka jest również znana z roli w kultowym serialu "Doktor Who".

Nie żyje Pamela Salem Fot. Kadr z "Nigdy nie mów nigdy"

Pamela Salem zmarła 22 lutego w Surfside na Florydzie, gdzie mieszkała. Miała 80 lat. O jej odejściu informują brytyjskie media, nie podano jednak przyczyny śmierci.

Aktorka Karen Gledhill, która występowała u boku jako Allison Williams w serialu audio ze świata "Doktora Who", "Counter-Measures", stwierdziła, że "Pamela była najbardziej uprzejmą, najbardziej hojną aktorką, z jaką kiedykolwiek pracowała".

"W latach 80. przy "Remembrance of the Daleks" (serii odcinków w 25. sezonie 'Doktora Who' w 1988 roku – red.), mojej pierwszej poważnej pracy telewizyjnej, przygarnęła mnie pod swoje skrzydło i towarzyszyła mi przez to całe, wspaniałe, choć nieco przerażające. doświadczenie. Stałyśmy się przyjaciółkami, i za każdym razem, gdy się spotykałyśmy, cieszyłyśmy się swoim towarzystwem" – cytuje Gledhill "The Guardian".

Dodała również, że wraz z Salem "dzieliła wzajemną miłość do psów", a aktorka "uwielbiała psich przyjaciół, których często ratowała i którymi się opiekowała". "Była bardzo kochana, bardzo szanowana i będzie nam jej bardzo brakować" – zakończyła Karen Gledhill pożegnanie koleżanki.

Nie żyje Pamela Salem. Była gwiazdą filmu o Jamesie Bondzie "Nigdy nie mów nigdy"

Brytyjska aktorka Pamela Salem urodziła się w 1944 roku w Indiach. Uczęszczała na Uniwersytet Heidelberg w Niemczech oraz na Królewską Centralną Szkołę Mowy i Dramatu w Londynie, a następnie rozpoczęła pracę w teatrze w Chesterfield i Yorku.

W 1983 roku zagrała w filmie o Jamesie Bondzie "Nigdy nie mów nigdy" u boku Seana Connery'ego, który wcielił się w Agenta 007 po raz siódmy i ostatni. Pojawiła się w roli pracującej z Bondem panny Moneypenny. "Nigdy nie mów nigdy" nie należy jednak do oficjalnej serii filmów o Jamesie Bondzie, które zostały wyprodukowane przez firmę Eon Productions. Wraz z "Casino Royale" z 1967 roku jest to jeden z dwóch bondowskich tytułów, które mają innego producenta.

Salem była również znana z ról w serialach science fiction: "Blake's 7", "The Tripods" i "Into the Labyrinth", a także przede wszystkim z "Doktora Who", jednego z najdłużej emitowanych brytyjskich seriali.

W 1977 roku zagrała Toos w serii odcinków "The Robots of Death" w 14. sezonie u boku Czwartego Doktora (Tom Baker), z kolei w 1988 roku wcieliła się w prof. Rachel Jensen we wspomnianym "Remembrance of the Daleks" w 25. sezonie. Występowała tam wraz z Sylvestrem McCoyem, który wcielił się w Siódmego Doktora. Rolę profesorki powtórzyła w oficjalnym serialu audio "Counter Measures".

W latach 90. Pamela Salem przeniosła się do Los Angeles, a następnie do Miami. W USA zagrała w amerykańskim serialu dramatycznym "Prezydencki poker", w którym wcieliła się w rolę brytyjskiej premierki, oraz w serialu medycznym "Ostry dyżur". W 2020 roku powróciła w reboocie "The Robots of Death" – ponownie zagrała Tess u boku Toma Bakera w serialu audio "The Robots".