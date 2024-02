– Europa powinna wyciągnąć lekcje z historii. Także tej najnowszej. Gdyby w 2008 roku, podczas Szczytu NATO w Bukareszcie, posłuchano Stanów Zjednoczonych, posłuchano Polski i innych krajów Europy Środkowej, gdyby nie zwyciężyła postawa, żeby nie drażnić Rosji – Ukraina byłaby dzisiaj w NATO – mówił podczas niespodziewanego przemówienia prezydent RP.

Jak powiedział prezydent, "nie byłoby obecnej wojny" gdyby Ukraina była członkiem Sojuszu. – To powinien być wielki wyrzut sumienia dla niektórych członków NATO – dodał.

Orędzie prezydenta. Wygłosił je na rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Prezydent zaczął od tego, że "dokładnie 2 lata temu, wieczorem 23 lutego opuszczał Kijów, który szykował się do odparcia rosyjskiej agresji".

– Zaledwie kilka godzin później na ukraińską stolicę spadły pierwsze bomby, a wojska Władimira Putina rozpoczęły pełnoskalową wojnę przeciwko niepodległej Ukrainie. Brutalną wojnę, która niestety trwa do dziś – mówił.

Dalej Duda pochwalił się, że "Polska od samego początku wspierała walczącą Ukrainę".

– Z prawdziwą dumą wspominam postawę milionów Polaków, którzy od pierwszych godzin wojny otworzyli swoje serca i domy dla uciekających przed tragedią wojny naszych sąsiadów – wspomniał prezydent braterską postawę naszych rodaków, dzięki czemu w kraju nie było konieczności organizowania obozów uchodźczych.

Dalej prezydent wymieniał inicjatywy, które wyszyły z inicjatywy Polski.

Złowieszcze ostrzeżenie Dudy: "Czeka nas kolejna wojna"

Andrzej Duda zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy, która walczy z Putinem, nie mienie. Jak powiedział, "wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność!"

– Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatryumfowali – powiedział, zakończył to zdanie jednak niepokojącą wizją: – Jeśli tak się stanie prędzej czy później czeka nas kolejna wojna – skwitował.

