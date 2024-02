Śmierć 2-latka na drodze. Policjanci z Makowa Mazowieckiego przekazali nowe informacje

Mateusz Przyborowski

P olicjanci z Makowa Mazowieckiego zaapelowali do kierowców po tragicznej śmierci 2-letniego chłopca we wsi Obiecanowo. Dziecko zostało znalezione przez ojca na poboczu drogi i wiele wskazuje na to, że wcześniej zostało potrącone przez przejeżdżający pojazd. Funkcjonariusze przekazali teraz nowe fakty w tej sprawie.