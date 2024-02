Pilny apel dużej sieci handlowej. Wycofuje produkt mogący zagrażać zdrowiu

Niemiecka sieć TEDi poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów chińskich piłek do masażu. Mogą one być niebezpieczne dla zdrowia. Komunikat w tej sprawie wydał też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Sieć TEDi wycofuje popularny produkt. Może być niebezpieczny dla zdrowia

Jak podano na stronie UOKiK, sieć TEDi "powiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w piłkach do masażu Neonowa, wyprodukowanych w Chinach, numer artykułu: 89529001241000000155, dostępnych w sprzedaży od 18.10.2023 r. do 15.02.2024 r., wykryto podwyższoną zawartość plastyfikatora DIBP, co może być niebezpieczne dla zdrowia".

DIBP jest ftalanem i dodatkiem stosowanym do utrzymywania miękkości lub elastyczności tworzyw sztucznych.

Piłeczka został już wycofana ze sprzedaży. "Ze względu na zagrożenie dla zdrowia, nie zaleca się dalszego użytkowania produktu" – ostrzega sieć.

Produkt można zwrócić lub wymienić na inny o tej samej wartości w dowolnym sklepie TEDi. Piłeczka kosztowała 8 zł.

TEDi, jak wynika ze strony sieci, ma trzy tysiące sklepów w całej Europie w 15 krajach. Przedsiębiorstwo z Dortmundu należy do wiodących firm w branży oferującej klientom artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie domowym.

"W naszych sklepach oferujemy bardzo szeroki wybór artykułów pierwszej potrzeby, poczynając od artykułów kosmetycznych, drogeryjnych i toaletowych, poprzez artykuły samochodowe oraz książki, po akcesoria i karmy dla zwierząt" – wylicza sieć na swojej stronie.

Warto też sprawdzić, czy nie mamy w domu tych ciastek

Kilka dni temu również GIS ostrzegał poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), że firma Banketbakkerij Merba B.V. prowadzi wycofanie z obrotu i od konsumentów określonych partii wyrobów ciastkarskich ze względu na skargi konsumentów na obecność fragmentów metalu w produktach.

"Firma holenderska poinformowała, że na podstawie skarg konsumentów ustalono, że ciała obce były znajdowane w produktach wyprodukowanych w okresie od 7/12/2023 do 15/12/2023" – podano w komunikacie w tej sprawie.

Wycofaniu z rynku podlegają następujące produkty:

Nazwa produktu: FINTON'S Chocolate 40% Cookies 225 g

Numer partii: 2334803

Data minimalnej trwałości: 12-09-2024

Dystrybutor w Polsce: NETTO Sp. z o.o. Motaniec 30 73-108 Kobylanka

Producent: Banketbakkerij Merba B.V.,Wilhelminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout, Niderlandy

Nazwa produktu: K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g

Numer partii: 2334103

Data minimalnej trwałości: 06-12-2024

Dystrybutor w Polsce: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j.

Producent: Banketbakkerij Merba B.V.,Wilhelminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout, The Netherlands.

