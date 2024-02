Ciesz się ekologiczną alternatywą

Obecnie niemal na każdym kroku jesteśmy otoczeni napojami, które są alternatywą dla tradycyjnego mleka. Już nie tylko zerkają na nas ze sklepowych półek w sklepach ze zdrową żywnością, ale też są ogólnodostępne w marketach, czy kawiarniach. Sięgają po nie nie tylko osoby wybierające dietę wegańską czy wegetariańską, ale też te, które po prostu poszukują alternatywy dla mleka krowiego.

87% opakowania napojów roślinnych marki LOVEGE organic pochodzi z surowców odnawialnych. Mat. prasowe

A takim zamiennikiem z pewnością jest organiczny napój migdałowy, który ma pyszny smak, bo stworzony jest prosto z migdałów, nie z koncentratów. Potwierdzeniem jego naturalności jest również uzyskanie certyfikatu rolnictwa ekologicznego. Nie sposób nie wspomnieć o jego delikatnej konsystencji, uzyskanej dzięki dodatkowi prażonych, ekologicznych migdałów.

Jakie ma jeszcze plusy? Z pewnością takie, że ma prosty skład — bez sztucznych dodatków i cukru. Nie zawiera glutenu i laktozy, więc świetnie sprawdzi się w diecie osób, które ze względów zdrowotnych, szczególnie zwracają uwagę na to, co spożywają. Dodatkowo ma niską zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, a także certyfikat Rolnictwo ekologiczne, czyli nie zawiera pestycydów, do upraw składników nie są stosowane nawozy sztuczne, a same składniki nie są genetycznie modyfikowane.

Te wszystkie dobroci są zamknięte w biodegradowalnych opakowaniach złożonych w 87% z surowców odnawialnych z odpowiedzialnych źródeł (tektura wykonana jest z drzew, natomiast zakrętka z trzciny cukrowej) i nadają się do recyklingu. Surowce naszych opakowań pochodzą z odpowiedzialnych źródeł. Opakowania tego napoju uzyskały certyfikat Carbon Trust Opakowanie Neutralne dla Klimatu, który przyznawany jest firmom, których działania mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla oraz promowanie zrównoważonych praktyk ekologicznych. Certyfikat potwierdza, że opakowania spełniają określone kryteria i redukują emisję dwutlenku węgla.

