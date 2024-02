Królikowski wspomina śmierć brata. "Gruchnęła na nas bomba"

Dziś (27 lutego) mija 4. rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. Z tej okazji jego młodszy brat Rafał Królikowski udzielił wywiadu, którego transmisję można było obejrzeć w "Pytaniu na śniadaniu". – (...) chciał fajnie żyć i być może to była cena za to życie – podsumował aktor.

Rafał Królikowski wspomina śmierć Pawła Królikowskiego. Fot. Paweł Wodzyński/ East News

Rafał Królikowski w "Pytaniu na śniadaniu" o zmarłym bracie

Rafał Królikowski w wywiadzie pokazanym w "Pytaniu na śniadanie" 27 lutego podzielił się wspomnieniami o swoim bracie Pawle Królikowskim. Opowiedział m.in. o ich wspólnym dzieciństwie.

– (...) na obozach harcerskich opiekował się mną, ale kiedy zaczął dojrzewać i zaczął mieć swoje tajemnice, a ja byłem maluchem, byłem ciekawy, co robi 15-letni chłopak z dziewczynami w pokoju albo w piwnicy – zwierzył się. – Zawsze marzył, będąc młodym chłopakiem, żeby być "artychą". I był takim "artychą" – dodał o bracie.

Później aktor opowiedział o chorobie brata. Przypomnijmy, że Królikowski cierpiał na nowotwór i w 2015 roku przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu.

– Kilka lat chorował. Kilka lat przed jego śmiercią dowiedziałem się, że wylądował w szpitalu i czeka go operacja, potem stanął na nogach. Nie zawsze dawał sobie pomóc. Było trudno mu pomóc. Był zbyt inteligentny, zbyt uparty, ambitny – tłumaczył młodszy Królikowski.

Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku po operacji neurochirurgicznej, którą przeprowadzono, gdy wykryto u niego guza mózgu.

– Tego, co się stało, na pewno się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał. Gruchnęła na nas ta informacja trochę jak bomba. Mieliśmy nadzieję, że wykaraska się z tego – relacjonował.

– Parł do przodu, chciał brać odpowiedzialność za rodzinę, chciał fajnie żyć i być może to była cena za to życie – podsumował na końcu.

Rafał Królikowski znany jest m.in. z takich filmów, jak "Lejdis", "Nigdy w życiu" czy "Ciało". Ostatnią produkcją z jego udziałem jest "Dziewczyna influencera", która zadebiutowała na ekranach polskich kin na początku lutego tego roku.

Żona Pawła Królikowskiego wspomina go w mediach społecznościowych

W 4. rocznicę śmierci na instagramowym profilu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej pojawił się czarno-biały kadr. Para wpatruje się w siebie z czułością i uśmiechem. "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech" – czytamy w napisie dodanym na zdjęciu.

Wybór tych słów nie jest dziełem przypadku. Identyczny cytat zdobi płytę nagrobną, oznaczając miejsce spoczynku aktora.

– Napis "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech" to ulubiony cytat naszej rodziny z jednej z piosenek, jakie tata napisał do popularnego w latach 90. programu dla młodzieży "Truskawkowe studio" – tłumaczył swego czasu Antek Królikowski.

Grób Pawła Królikowskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.