Primitivo Kuchnia i Wino - południe Europy na warszawskiej Woli

Na kulinarnej mapie Warszawy pojawił się nowy lokal, Primitivo Kuchnia i Wino, który obiecuje przynieść mieszkańcom stolicy świeże spojrzenie na kuchnię Morza Śródziemnego w duecie z wyśmienitym winem Primitivo. Oficjalne otwarcie restauracji 16 lutego, to wydarzenie, na które czekało wielu miłośników dobrego jedzenia i wyjątkowej atmosfery.

Foto mat. prasowe

Smaki Włoskiego Słońca

Nazwa restauracji, Primitivo, nie została wybrana przypadkowo. Primitivo to czerwona odmiana winogron, znana głównie z regionów południowych Włoch, takich jak Apulia czy Kampania. Wina powstające z tej odmiany charakteryzują się pełnym smakiem, intensywnymi taninami i słodkim finiszem. Znane są z nut owocowych, takich jak czarne owoce, śliwki czy jagody. To idealne towarzystwo dla dań kuchni śródziemnomorskiej, a zwłaszcza potraw z Francji, Grecji, Hiszpanii i Włoch.

"Dlaczego winepairing z Primitivo? – bo jak wynika z oficjalnych statystyk sprzedaży, to od kilku lat ulubione wino Polaków, w którym rozkochaliśmy swoje podniebienia, na dodatek w bardzo rozsądnym stosunku jakości do ceny. Dlatego postanowiłem stworzyć dla naszych gości największy w Polsce wybór tego szlachetnego trunku, który doskonale łączy się z potrawami z naszej Karty Dań" - mówi Piotr Popiński, właściciel restauracji.

Sztuka doboru wina

“Obecnie obserwujemy zwiększone zainteresowanie konsumentów wyrafinowanymi winami. Primitivo świetnie wpisuje się w ten trend ze względu na swoją bogatą strukturę i pełne ciało.” - mówi Jarosław Tatar, Sommelier Primitivo.

W restauracji Primitivo, rola sommeliera jest kluczowa dla stworzenia niezapomnianego doświadczenia kulinarnego. Sommelier to nie tylko specjalista ds. win, lecz także pasjonat, który posiada głęboką wiedzę ekspercką dotyczącą różnorodnych rodzajów wina, regionów winiarskich i procesów produkcji. W nowo otwartej restauracji na Woli oferta win będzie odzwierciedlała nie tylko smaki kuchni śródziemnomorskiej, lecz także współczesne trendy winiarskie.

“Planuję dostosowywać ofertę co około 3-4 miesiące, aby goście mieli szansę odkryć różnorodność win z różnych regionów Morza Śródziemnego, nie tylko Primitivo, ale także najciekawsze wina z Francji, Hiszpanii, Grecji i Chorwacji, gdzie szczep Primitivo miał swoje początki." - wyjaśnia Jarosław Tatar, Sommelier Primitivo. Ta elastyczność w podejściu do karty win pozwoli gościom na eksplorację różnych smaków w harmonii z sezonowością dań jak i nowościami na rynku winiarskim.

Restauracja będzie współpracować z winnicami, które cenią tradycję, jakość i autentyczność. Priorytetem Primitivo jest, aby każde wino w ich karcie posiadało unikalną historię i dodawało wyjątkowego smaku do doświadczenia kulinarne. “Dzięki współpracy z wieloma winiarzami i dostawcami udało nam się zgromadzić prawdopodobnie największą w Polsce kolekcję blisko 100 unikalnych etykiet wina Primitivo.” - dodaje właściciel.

Inspiracja Prosto z Południa

Decyzja o stworzeniu restauracji opartej na kuchni krajów południa Europy wynikała z pasji do podróży Piotra Popińskiego. Odwiedzając miejsca nad Morzem Śródziemnym, zawsze fascynowała go prostota i smak lokalnych potraw. Po powrocie do Warszawy, postanowił przekazać te doznania mieszkańcom stolicy. Pomysł na Primitivo narodził się z pragnienia stworzenia miejsca, które będzie unikalne i nowatorskie. Połączenie najlżejszej i najzdrowszej kuchni śródziemnomorskiej z najpopularniejszym winem w Polsce, czyli Primitivo.

"Kuchnia i dieta śródziemnomorska uważane są za najzdrowsze na świecie. Gotujemy w oparciu o oryginalne produkty i receptury pochodzące z krajów basenu Morza Śródziemnego, dodając do tego to co najlepsze z naszego polskiego, lokalnego rynku." - wyjaśnia Piotr Popiński.

“Przyświeca nam prostota, bez przerostu formy nad treścią”

Karta menu Primitivo to prawdziwa podróż po smakach basenu Morza Śródziemnego. Szef kuchni Grzegorz Wroński dba o nieszablonowe rozwiązania i niespodzianki na talerzu. W menu można znaleźć klasyczne dla krajów śródziemnomorskich propozycje, takie jak carpaccio z ośmiornicy czy tatar wołowy ze śródziemnomorskimi dodatkami. Wśród propozycji znajdziemy także mniej typowe dania, takie jak grillowany bakłażan czy cielęcina w cieście francuskim.

"Stawiamy na prostotę i smak. Na talerzu chcemy podać trzy składniki, które zachwycają swoją jakością i smakiem. To dla nas" - mówi Grzegorz Wroński, Szef Kuchni.

Jest to fundament filozofii, opartej na korzystaniu z najdoskonalszych produktów o naturalnych smakach, podkreślając jednocześnie doskonałość składników przy zachowaniu autentyczności i esencji kuchni śródziemnomorskiej. Szefowie kuchni Primitivo skupiają się na selekcji jedynie najświeższych, sezonowych i najwyższej jakości składników, z których później komponowane są dania.

Za tę koncepcję odpowiada Szef Kuchni Grzegorz Wroński, jeden z najbardziej utalentowanych szefów kuchni młodego pokolenia. Wspierany jest przez doświadczonego członka restauracyjnej rodziny Primitivo, Szefa Michała Szcześniaka, który zdobył uznanie Przewodnika Michelin za swoje kulinarne osiągnięcia w restauracji Elixir by Dom Wódki. To harmonijne połączenie młodzieńczej fantazji z rutyną i doświadczeniem przyniosło wybitne efekty, czego doświadczyć można przy każdym stole restauracji Primitivo.

Wnętrza pełne szyku

Restauracja Primitivo to nie tylko smaki, ale także atmosfera i wystrój. Położona na bliskiej Woli, w sercu dynamicznie rozwijającej się części Warszawy, Primitivo oferuje unikalny klimat - jest surowo, ale jednocześnie przytulnie. Wnętrza, inspirowane pierwszą siedzibą słynnej kopenhaskiej restauracji NOMA, są utrzymane w naturalnych kolorach zieleni, brązów, beżów, szarości, bieli i czerwieni wina.

"Materiały jakie użyliśmy do wystroju to prawdziwe, ponad 100 letnie drewno, naturalny kamień, ceramika i szkło. Naturalnie, bez plastiku i tworzyw sztucznych. Nasze kolory, to barwy ziemi – zielenie, brązy, beże, szarości, odcienie bieli i czerń. No i czerwone wino oczywiście. To wszystko powoduje, że nie tylko autorska kuchnia, ale też klimat naszej restauracji jest odmienny od oferty warszawskich lokali i trafia w najbardziej wysublimowane gusta". - podsumowuje Piotr Popiński.

#Rozgośćsię

Restauracja Primitivo Kuchnia i Wino to miejsce, które przenosi gości w świat prostych przyjemności, smaków Morza Śródziemnego i wyjątkowego wina Primitivo. Z unikalną kuchnią, największym wyborem wina Primitivo, oryginalną kartą koktajli, w tym negroni wzorowane na tym z florenckiego Casoni, i atmosferą, która sprawia, że lato trwa tu zawsze, Primitivo staje się nowym miejscem kultowego doświadczenia kulinarnego w Warszawie.

O właścicielu

Restaurację otworzył Piotr Popiński, doświadczony restaurator, popularyzator polskiej historii kulinarnej i pasjonat podróży, który specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych i oryginalnych miejsc. Primitivo stanie się częścią grupy restauracyjnej Good Food Concept, której założycielem i liderem również jest Popiński. W tej rodzinie gastronomicznej można znaleźć prawdziwe perełki, takie jak wyróżniony przez Przewodnik Michelin ELIXIR by Dom Wódki, kultowy Czerwony Wieprz czy też doceniany przez World 50 Best Discovery cocktailbar The Roots, a także pierwsze w Polsce Muzeum Wódki Restauracja Primitivo Kuchnia i Wino mieści się na ulicy Waliców 13, róg Grzybowskiej w Warszawie.