Arkadiusz Jakubik strzeże swojego życia prywatnego. W związku z tym na imprezach branżowych raczej trudno dostrzec go z najbliższymi. Tym razem zrobił jednak wyjątek i na pokazie filmu "Ludzie" pojawił się ze swoją żoną. Mało kto wie, jaki mają staż związku.

Arkadiusz Jakubik pokazał się na ściance z żoną. Fot. Piotr Molecki/ East News

Arkadiusz Jakubik pokazał się na ściance z żoną

Arkadiusz Jakubik w ostatnich latach znany jest m.in. dzięki dramatom Wojciecha Smarzowskiego, takich jak "Dom zły", "Drogówka" czy "Kler". Popularność zdobył już jednak w latach 90. m.in. rolą Rysia w "13 posterunku".

Aktorstwo to jednak niejedyna jego pasja. Jakubik od lat jest również wokalistą zespołu Dr Misio. Pomimo jednak tego, że sam jest niezwykle aktywny w życiu publicznym, swojej prywatności strzeże bardzo pieczołowicie.

Tymczasem Jakubik jest nie tylko szczęśliwym mężem od 30 lat, ale także ojcem. Jego żoną jest wokalistka i aktorka Agnieszka Matysiak, która jest znaną specjalistką w dubbingu. Chociaż rzadko pokazują się publicznie, tym razem zrobili wyjątek, dlatego fotografom udało się przyłapać ich na ściance przy okazji pokazu filmu "Ludzie". Para nie wydawała się jednak skrępowana skierowanym w ich stronę światłem fleszy.

Jakubik o swojej roli w serialu "Informacja zwrotna"

Jedną z ostatnich ról Jakubika jest ta w serialu Netfliksa "Informacja zwrotna", która jest adaptacją powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. Aktor wciela się w nim w głównego bohatera dotkniętego problemem alkoholowym. O tej roli porozmawiał z nim na łamach naTemat Bartosz Godziński.

"(...) to właśnie było dla mnie najtrudniejsze zadanie. Wcale nie to, żeby grać gościa, który lubi zaglądać do kieliszka, bo już takich parę postaci w życiu zagrałem. Kiedy dostałem propozycję od producenta Łukasza Dzięcioła z Opus Film i przeczytałem powieść, to złapał mnie pewnego rodzaju niepokój. Ja po prostu po lekturze nie cierpiałem Marcina Kani!" – opowiadał.

"Przeraziłem się, bo zastanawiałem się, co się musi wydarzyć w adaptacji, żeby widz jednak kibicował mu emocjonalnie i szedł razem z nim w poszukiwaniu jego zaginionego syna. Jak obronić bohatera, którego nie da się polubić. W powieści była taka jedna scena, która w ogóle przekreśliła w moich oczach Kanię – gdy zabija w ogrodzie swojego psa, by zrobić na złość swojej rodzinie" – dodał.