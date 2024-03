Turystyka biznesowa w Polsce. Tak wspiera ją Świętokrzyskie Convention Bureau

Czym jest turystyka biznesowa? Dlaczego wsparcie możliwości organizacji kongresów, spotkań, szkoleń i eventów jest dziś tak bardzo potrzebne? Które regiony nadają się idealnie do rozwijania tej branży? Na te i inne tematy rozmawiamy z Katarzyną Batko, project managerem Świętokrzyskiego Convention Bureau, które zostało powołane w 2023 roku, by wspierać rozwój turystyki biznesowej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz promować ten region jako przyjazny przemysłowi spotkań i wydarzeń.

Czym organizatorzy wydarzeń kierują się przy wyborze miejsca na event z sektora turystyki biznesowej?

Organizatorzy kierują się kilkoma kluczowymi czynnikami, takimi jak dostępność i dogodna lokalizacja, infrastruktura konferencyjna, atrakcyjne pakiety usług, profesjonalne wsparcie techniczne, a także walory turystyczne danego regionu. Coraz częściej organizatorzy wydarzeń wybierają unikalne miejsca, które mogą zaskoczyć uczestników, tak jak w przypadku województwa świętokrzyskiego: Park Etnograficzny w Tokarni, zielone tereny przy Jaskini Raj w Chęcinach z unikalnymi warsztatami zielarskimi na bazie lokalnych ziół, czy zespół pałacowy w Kurozwękach z bizonami, tajemniczym labiryntem, Muzeum Śliwki w Szydłowie. Zaskakująca jest też Tyrolka na Kadzielni w sercu Kielc, pikniki w sandomierskich sadach, świętokrzyskich winnicach.

Czym różni się promocja innych rodzajów turystyki, np. wypoczynkowej czy zdrowotnej, od promocji turystyki biznesowej?

Promocja turystyki biznesowej skupia się na udogodnieniach konferencyjnych, infrastrukturze biznesowej oraz możliwościach networkingowych. W odróżnieniu od turystyki wypoczynkowej czy zdrowotnej akcentuje się tu również dostępność środków transportu, a także specjalne pakiety usług dla uczestników konferencji. Coraz częściej oprócz zaplecza hotelowo-konferencyjnego kładzie się nacisk na pokazanie możliwości organizacji spotkań z doświadczaniem lokalnych atrakcji, kulinariów czy aktywności. Kreowanie turystyki biznesowej w Polsce, to główna rola i zasługa Poland Convention Bureau (POT) pod kierownictwem Anety Książek i zespołu POT oraz znakomicie prowadzonych od wielu lat w Polsce convention bureaux, w największych miastach.

Czym zajmuje się Świętokrzyskie Convention Bureau?

Świętokrzyskie Convention Bureau zajmuje się promocją regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji konferencji, kongresów i wydarzeń biznesowych. Wspiera również organizatorów eventów, zapewniając informacje o lokalnych obiektach konferencyjnych, noclegach i innych udogodnieniach. Convention organizuje wizyty studyjne dla organizatorów eventów, branży dziennikarskiej. Bierzemy udział w spotkaniach branżowych typu Fast Date (tzw. Szybkie randki biznesowe z organizatorami spotkań) z ofertą naszych obiektów hotelowych, przestrzeni targów Kielce i atrakcji, które mogą być uzupełnieniem biznesowego spotkania. Bierzemy udział w Forum Branży Eventowej oraz spotkaniach roboczych organizowanych przez Poland Convention Bureau oraz braliśmy udział w targach IBTM w Barcelonie 2023, to największe w tej części Europy spotkanie branży Przemysłu Spotkań.

Ważną naszą rolą jest konsolidacja branży turystycznej, która jest zainteresowana rozwojem turystyki biznesowej w woj. Świętokrzyskim. Systematycznie spotykamy się z Partnerami convention, rozmawiamy o wspólnych planach działania. Opracowaliśmy wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyki i Hotelarstwa Gór Świętokrzyskich dobrowolny system rekomendacji i wręczamy Certyfikaty Rekomendacji Świętokrzyskiego Convention Bureau obiektom i atrakcjom. Mamy nadzieję, że nasze rekomendacje będą pomocne przy wyborze organizacji spotkań.

Co wyróżnia województwo świętokrzyskie na tle innych regionów w kraju?

Wyróżniającymi cechami województwa świętokrzyskiego są unikalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Dla organizatorów eventów będą atrakcyjne nie tylko nowoczesne obiekty konferencyjne, ale także możliwość połączenia wydarzenia biznesowego z atrakcjami turystycznymi. Naszym atutem jest położenie między Krakowem a Warszawą, całkiem dobre skomunikowanie, regionu, zwłaszcza Kielc. Relatywnie dobra jest też odległość od Lotniska Warszawa Radom (godzina jazdy autem) czy Kraków Balice (półtorej godziny jazdy autem).

W województwie świętokrzyskim mamy butikowe obiekty hotelowe z zapleczem welness&SPA takie jak 5-gwiazdkowy Odyssey ClubHotel Wellness & SPA Kielce, Hotel Bristol Art&Medical SPA w Busko-Zdroju, Hotel Lawendowy Zdrój – Medycyna &SPA (Busko-Zdrój), Pałac w Kurozwękach, czy biznesowe hotele, jak Grand Hotel Kielce z powierzchnią 2000 m2 pod wystawy i eventy, Tęczowy Młyn w pobliżu Targów Kielce, czy Resort Binkowski z największą liczbą miejsc noclegowych (600 miejsc) i atrakcją Basenów Tropikalnych. Ciekawą ofertę oprócz sal konferencyjnych ma też Hotel La Mar w Kielcach z ofertą centrum rozrywki, w którym mieści się m.in profesjonalna kręgielnia nie tylko dla gości przyjezdnych, ale również dla mieszkańców miasta.

Targi Kielce ze swoją dynamiczną aktywnością, to drugi w Europie Środkowo - Wschodniej organizator targów, wystaw, konferencji i kongresów. Świętokrzyskie, mówiąc językiem filmowym, to miejsce "gdzie woda czysta i trawa zielona…". Wyróżnikiem jest świadomość mieszkańców, że historia, zarówno geologiczna naszego regionu, jak i walory przyrodnicze, sprzyjają aktywnościom i inspirują do przedsiębiorczości. Świetnym tego przykładem są Tyrolki na Kadzieli (wykorzystanie dawnego kamieniołomu w sercu Kielc).

Myślę, że docenianie przez mieszkańców bogactwa kultury materialnej i niematerialnej – wykorzystanie świętokrzyskich legend i otwarcie „Parku Legend” w Nowej Słupi, to kolejny dobry przykład. I oczywiście nasze kulinaria, bazujące na sandomierskich jabłkach, lokalnych winach, śliwce szydłowskiej, lokalnych serach, konfiturach z jagody kamczackiej. Zalewajka świętokrzyska, pyszna gęsina nie tylko na św. Marcina. Myślę, że autentyzm, ludzie z pasją, kochający swoją świętokrzyską przestrzeń, kameralność, elastyczność są naszym atutem. Tak jak nasza gościnność [uśmiech].

Nasz zespół z Piotrem Dwurnikiem prezesem Lokalnej Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Gór Świętokrzyskich oraz Małgorzatą Wilk-Grzywna dyrektorem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego są potwierdzeniem kompetencji i pasji.

Jakie są najpopularniejsze formy turystyki biznesowej w Polsce?

W Polsce popularne są konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia oraz incentive travel, czyli motywacyjne wyjazdy firmowe. Organizatorzy często poszukują miejsc, które oferują zarówno profesjonalną infrastrukturę, jak i atrakcje dodatkowe dla uczestników. Ważnym aspektem jest lokalność, zainteresowanie i zainspirowanie danej grupy do organizacji wyjazdu, eventu w regionie może czasami nieoczywistym.

Co dodatkowego może zaoferować organizator eventu turystyczno-biznesowego uczestnikom?

Oprócz standardowych udogodnień organizator może oferować unikalne atrakcje, np. zwiedzanie historycznych miejsc, korzystanie z lokalnej kuchni czy udział w programach kulturalnych. W przypadku Świętokrzyskiego, region może zapewnić dostęp do aktywności, nawiązujących do historii geologicznej legendarnych Gór Świętokrzyskich, bogactwa natury (np. warsztaty zielarskie), czy warsztaty wykonywania śliwki szydłowskiej w czekoladzie, rejsów wiślanych drewnianymi łodziami, czy spływy kajakowe po Nidzie, a dla wytrwałych rowerowe szlaki turystyczne.

Jakie zrównoważone rozwiązania Świętokrzyskie ma dla organizatorów turystyki biznesowej, którzy troszczą się o ekologię?

Świętokrzyskie może promować ekologiczne obiekty konferencyjne, korzystanie z lokalnych, eko produktów, a także zachęcać do korzystania ze środków transportu przyjaznych dla środowiska. W wielu miejscach turystycznych świetnie służą turystom meleksy z elektrycznymi silnikami, często polskiego producenta. Dbałość obiektów o recycling, to już standard. Niektóre obiekty, jakie można wykorzystać na organizację niewielkich szkoleń czy eventów, jak na przykład Park Legend, korzystają już z energii słonecznej.

Jakie nowe trendy lub innowacje ŚCB widzi w promocji turystyki biznesowej?

Nowe trendy mogą obejmować wykorzystanie technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy platformy online do organizacji wydarzeń hybrydowych. Innowacyjne podejścia do marketingu, takie jak storytelling, mogą również przyciągnąć uwagę organizatorów.

Jakie narzędzia i kanały komunikacji w internecie i mediach społecznościowych są najskuteczniejsze w docieraniu do grup zainteresowanych turystyką biznesową?

Skuteczne narzędzia to strony internetowe, media społecznościowe zwłaszcza Linkedin, kampanie e-mailowe skierowane do grupy HR i do organizatorów konferencji, spotkań i eventów, a także udział w branżowych targach i konferencjach. Bardzo dużą rolę odgrywają branżowe portale. Współpraca z dziennikarzami i influencerami branżowymi może również przynieść pozytywne efekty. W moim przekonaniu działania w Internecie są bardzo ważne, trudno sobie bez nich wyobrazić świat komunikacji dzisiaj, ale bezpośredni kontakt jest kluczowy, aby zainteresować i zbudować relację, i wymieniać się informacją np. informacją zwrotną.

Jakie korzyści przynosi turystyka biznesowa lokalnej społeczności?

Turystyka biznesowa może przynieść wzrost lokalnej gospodarki, poprzez zwiększenie liczby turystów, którzy korzystają z usług miejscowych firm. Dodatkowo współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami może wspierać rozwój społeczności i przyczynić się do podnoszenia jakości usług i wsłuchiwania się w potrzeby potencjalnych powracających klientów biznesowych.

W jaki sposób ŚCB planuje przyciągać zagranicznych organizatorów turystyki biznesowej? Czy potrzeby i oczekiwania zagranicznych organizatorów różnią się od lokalnych?

ŚCB może prowadzić kampanie promocyjne, skierowane do międzynarodowych organizatorów, uczestniczyć w międzynarodowych targach branżowych oraz oferować wsparcie w organizacji wydarzeń. Oczekiwania zagranicznych organizatorów mogą się różnić ze względu na kwestie logistyczne, kulturowe i językowe. Dla zagranicznych organizatorów turystyki biznesowej kluczowa jest infrastruktura dostępności, odległość od lotnisk, możliwość szybkiego przemieszczenia się do miejsca docelowego.

Czy wejście na rynek pracy najmłodszego pokolenia wymaga nowej strategii, nowego podejścia do promocji i organizacji eventów? Czy ta grupa ma inne oczekiwania? Jak na potrzeby młodszych generacji odpowiada województwo świętokrzyskie?

Wejście na rynek pracy najmłodszego pokolenia może wymagać bardziej innowacyjnych i interaktywnych form eventów, nowych strategii i podejścia do promocji oraz organizacji eventów. Młodsze pokolenia mają specyficzne oczekiwania i preferencje, które różnią się od wcześniejszych generacji. Oto kilka kwestii, które mogą być istotne przy dostosowywaniu strategii do potrzeb tej grupy w kontekście województwa świętokrzyskiego:

Technologia i innowacje: Pokolenie Z jest wychowane w erze technologii, dlatego istotne jest uwzględnianie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, wirtualnej rzeczywistości czy interaktywnych rozwiązań podczas organizacji eventów. Województwo świętokrzyskie mogłoby promować infrastrukturę i młodsze pokolenia często cenią sobie atrakcje dodatkowe, takie jak dostęp do technologii, wydarzenia networkingowe i możliwość zdobywania nowych umiejętności.

Zrównoważone i ekologiczne inicjatywy: Młodsze pokolenia zazwyczaj są bardziej świadome ekologicznie i zwracają uwagę na zrównoważone praktyki. Województwo świętokrzyskie mogłoby podkreślać swoje inicjatywy związane z ochroną środowiska, np. poprzez zielone inwestycje, oferowanie eko-friendly obiektów konferencyjnych czy promocję lokalnych, ekologicznych produktów.

Dostępność do edukacji i rozwijania umiejętności: Młodzi pracownicy często szukają możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności. Województwo świętokrzyskie może promować swoje instytucje edukacyjne, organizować szkolenia branżowe czy wspierać inicjatywy związane z rozwojem kompetencji zawodowych.

Atrakcje turystyczne i styl życia: Młodsze pokolenia często cenią sobie styl życia, aktywność fizyczną i dostęp do atrakcji kulturalnych. Województwo świętokrzyskie może kłaść nacisk na unikalne atrakcje turystyczne, szlaki piesze czy rowerowe, a także oferować wyjątkowe doświadczenia związane z lokalną kulturą.

Partycypacja i zaangażowanie społeczności: Młodsze pokolenia są zazwyczaj bardziej zainteresowane uczestnictwem w społecznościach i zaangażowaniem społecznym. Województwo świętokrzyskie mogłoby promować wydarzenia i inicjatywy społeczne, które angażują lokalną społeczność i pozwalają na współtworzenie wydarzeń.

Podsumowując, dostosowanie strategii i organizacji eventów do potrzeb najmłodszego pokolenia może przynieść korzyści, a województwo świętokrzyskie może wykorzystać swoje unikalne cechy, takie jak walory przyrodnicze i kulturowe, aby przyciągnąć i zaspokoić oczekiwania tej grupy.