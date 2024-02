Caroline Derpienski pokazała się bez ubrań. Zaskoczyła kadrami w samej bieliźnie

redakcja naTemat

C aroline Derpienski nie daje o sobie zapomnieć. Po głośnych materiałach Krzysztofa Stanowskiego celebrytka przyleciała do Polski. Na swoich profilach w social mediach skrzętnie relacjonowała, co tu robiła. Do jednego z ujęć postanowiła nawet zapozować w samej bieliźnie.